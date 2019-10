PARTAGER Aéroport Mohammed V : Grève sans effet de bagagistes irréductibles

Suite à l’appel de grève lancé ce mardi 1er octobre à partir de 06H00 du matin par un syndicat représentant d’une partie des employés bagagistes de l’opérateur GPI, (sous-traitant de l’activité de gestion des bagages au profit de RAM Handling à l’aéroport Mohammed V de Casablanca), l’Office National Des Aéroports (ONDA) tient à préciser que ce mouvement, suivi par une partie minoritaire de ce personnel, n’a eu aucun impact sur l’activité au sein de l’aéroport.

Ainsi, le service de tri, de chargement, de déchargement et de livraison des bagages se déroulait le matin du mardi 1er octobre dans de bonnes conditions grâce à la collaboration étroite entre l’ONDA, RAM Handling, Royal Air Maroc et les autorités.

LNT avec Cdp

On rappellera que ce conflit, qui a longtemps affecté et désorganisé l’aéroport de Casablanca Mohammed V tout au long de l’été, avait trouvé une issue heureuse grâce à l’action d’une commission pluripartite qui avait remis à plat toutes les causes de ces perturbations largement préjudiciables aux voyageurs.

Mais il semble qu’il subsiste un noyau d’irréductibles désireux de poursuivre une action néfaste et hostile aux intérêts de la collectivité.

Fort heureusement, cette grève n’a aucun impact et les services de l’aéroport Mohammed V fonctionnent normalement comme l’ont confirmé à www.lnt.ma plusieurs sources proches du dossier.

LNT