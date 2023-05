Le fabricant de matériaux composites avancés du secteur aéronautique Hexcel Corporation a procédé, mercredi, à l’inauguration de l’extension de son usine de fabrication Engineered Core, dans la zone industrielle de Midparc à Casablanca.

Cette nouvelle installation s’inscrit dans le cadre de l’investissement mondial continu d’Hexcel visant à créer une chaîne d’approvisionnement mondiale diversifiée et solide pour répondre à la demande mondiale des clients de l’aérospatiale en matière de noyaux d’ingénierie, et de matériaux aéronautiques.

Dans cette nouvelle usine, Hexcel transforme les matériaux de nids d’abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures, avec notamment des applications dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avions, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère.

L’usine de Casablanca est ainsi dédiée à la fabrication de structures complexes pour répondre aux exigences de l’aérospatiale. Grâce à son expérience dans la fabrication de ces pièces, Hexcel est le leader de cette technologie utilisée dans l’aérospatiale commerciale et militaire ainsi que dans les moteurs et les nacelles pour gagner du poids dans les structures composites.

« Le secteur industriel marocain est plus que jamais, parmi les plus compétitifs au monde », a déclaré à cette occasion le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, attribuant le développement de l’industrie du pays à la compétence, l’engagement et l’ambition des talents marocains.

De son côté, Aimee Cutrona, Chef de Mission Adjointe à l’Ambassade des Etats Unis au Maroc, a mis l’accent sur les avancées du Royaume en termes de fabrication de matériaux industriels, de création d’emplois dans le secteur, et de capacités d’exportation.

Elle a ainsi relevé que l’aéronautique qui connait un essor remarquable à présent représente un secteur clé pour renforcer davantage cette coopération de longue date du Maroc et des Etats Unis, ajoutant que l’implémentation et l’extension d’Hexcel au Maroc est l’exemple parfait des solides relations qui unissent les deux pays.

Pour sa part, Thierry Merlot, président d’Hexcel – Aéronautique Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique & Industrie, a déclaré que cette extension reflète l’engagement de Hexcel en faveur du développement durable et confirme le bien fondu de la stratégie de la société, les infrastructures de qualité du Maroc, l’engament et le soutien de toutes les parties prenantes et des autorités locales, ainsi que la compétence des talents marocains.

LNT avec MAP

Partagez cet article :