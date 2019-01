PARTAGER Addoha émet un profit warning sur ses résultats

DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA et certaines de ses filiales ont fait l’objet de contrôles fiscaux en 2018 au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 qui ont abouti à un accord avec l’Administration Fiscale, finalisé le 31 Décembre 2018 pour un montant de 126 MMAD, annonce un communiqué du groupe.

Par ailleurs, en raison de la reconfiguration de certains projets budgétés en 2018, le chiffre d’affaires consolidé prévisionnel du Groupe au titre de l’exercice 2018 est estimé à 4,1 MrMAD.

Malgré ce repli et l’impact des contrôles fiscaux, le Groupe préserve sa capacité bénéficiaire, et ce grâce à ses efforts d’optimisation des frais fixes et du contrôle des coûts opérationnels et du programme de production. En effet, le résultat net consolidé prévisionnel est estimé à 410 MMAD en 2018, conclut le communiqué.

LNT avec CdP