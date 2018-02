PARTAGER ADA : Le terroir marocain représenté au SIAP 2018

L’Agence pour le Développement Agricole ( ADA ) organise pour la sixième année successive la participation du Maroc à la 55e édition du Salon International de l’Agriculture de Paris ( SIAP) qui ouvre ses portes à partir du samedi 24 février au 4 mars prochain.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la commercialisation et de la promotion des produits du terroir, mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert ( PMV ) qui a alloué une attention toute particulière aux petits agriculteurs notamment les producteurs des produits du terroir .

Issus de toutes les régions du Royaume, pas moins de 30 exposants des produits du terroir feront le déplacement pour exposer plus de 200 produits du terroir à haute valeur marchande tels les produits labélisés AOP et IGP. De plus, un large éventail de produits strictement sélectionnés pour mettre en évidence et démonter le saut qualitatif de l’offre Marocaine aux 700 000 visiteurs attendus durant les 9 jours de ce rendez-vous mondial de l’agroalimentaire.

En effet, l’ADA considère ce salon comme une importante opportunité pour prospecter et nouer des contacts d’affaires avec d’importants importateurs potentiels pour trouver de nouveaux débouchés à ce secteur et booster davantage les exportations des produits du terroir. Pour y arriver tout un travail de coaching intensif s’est fait en amont pour bien préparer et faire adapter l’offre des participants aux attentes du marché français.

L’ADA a également programmé 300 rencontres B2B lors de ce salon, pour connecter les exposants marocains avec les acteurs de la grande distribution, l’épicerie fine, les magasins spécialisés en bio et les centrales d’achats.

Organisé sous le thème « L’agriculture: une aventure collective», le Salon international de l’agriculture est considéré comme la plus grande manifestation agricole française destinée au grand public, il accueille une moyenne de 700 000 visiteurs et demeure le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits des terroirs et de l’élevage.

LNT avec Cp