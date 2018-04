[Actu Tech] Le Musée du Futur de Dubai : Future vitrine des innovations du monde (partie 2)

par Omar Amrani |







Dubai, ville de tous les possibles, est connue pour sa politique toujours avant-gardiste et spectaculaire.

Régulièrement et depuis maintenant plusieurs années, des projets pharaoniques comme Burj Al Arab, Jumeira, Palm Islands, Dubai Internet City, TECOM, Burj Khalifa, Dubai Future Accelerator, etc. sont lancés par le puissant Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis.

Objectif de toutes ces réalisations gigantesques : montrer qu’à Dubaï tout est possible et réalisable afin d’attirer les plus grands experts, décideurs, entrepreneurs et innovateurs du monde !

The Museum of the Future, le dernier projet en date impulsé par le sheikh, deviendra ainsi, bientôt, le premier et le plus grand musée au monde dédié aux technologies du futur et des innovations internationales !

Ce musée qui ouvrira ses portes en 2019, a pour ambition de devenir la principale vitrine mondiale pour les dernières inventions technologiques.

Les habitants de Dubai et les touristes auront bientôt l’occasion de toucher le futur de très près…

(Partie 2)

C’est à l’intérieur que ça se passe…

Même s’il faut reconnaître que la façade extérieure très particulière (structure ovale certifiée LEED, calligraphie arabe, vide au mileu, etc.) du Musée du Futur est, à elle seule, une attraction touristique, c’est bien à l’intérieur du bâtiment que tout l’intérêt réside pour les millions de visiteurs attendus ! En effet, avec ce projet Musée du Futur, Dubai veut réinventer la visite des musées pour la rendre plus attractive et interactive !

L’idée générale de ce musée est de proposer un lieu qui soit à la fois une vitrine de découverte pour les dernières inventions technologiques mondiales et un espace d’expérimentations et de tests des futurs possibles impliquant aussi bien les visiteurs que les chercheurs, universitaires et entrepreneurs de tous horizons.

«Le Musée de l’avenir sera un incubateur d’idées et de conceptions réelles, moteur de l’innovation», a souligné cheikh Mohamed Ben Rached, affirmant son ambition de «ne pas être à la traîne» dans un monde «engagé dans une nouvelle ère […] des grandes révolutions technologiques».

Pour réussir ce double challenge, le bâtiment est architecturalement réparti en sept étages qui accueilleront des espaces d’innovation axés sur la santé, l’éducation, les cités intelligentes, l’énergie, le transport, etc.

D’une superficie totale de 9000 m2, le musée disposera d’une salle de conférences de 400 places, de laboratoires ouverts, d’espaces de restaurations et de diverstissements, de salles de réunions, et de toutes les accommodations nécessaires pour rendre l’expérience enrichissante et plaisante à la fois.

« Le musée sera aussi une plate-forme pour exposer et tester les dernières innovations des géants de la technologie et offrira des opportunités de collaboration avec les firmes et les grandes universités ou centres de recherche dans le monde », rappellent ses promoteurs.

Une approche Design Thinking « grandeur nature »

A travers le Musée du Futur, la volonté de son promoteur, la Fondation Dubai Future, est d’impliquer activement les citoyens de la ville-état dans la réalisation des projets qui les concernent.

En les sensibilisant aux problématiques éthiques, environnementales et sociétales qui découlent directement de l’utilisation de technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, la Blockchain, les IoT, le Musée du Futur devient un lieu de vulgarisation et de tests du comportement des citoyens vis-à-vis des nouvelles technologies :

« Doit-on laisser les robots et l’intelligence artificielle améliorer nos capacités mentales et physiques ? »

« Que pensez-vous des robots qui peuvent aider à s’occuper des personnes âgées et de ceux qui assurent notre sécurité ? comment trouvez-vous votre interaction avec ces robots ? naturelle ou bizarre ? »

« Doit-on laisser l’intelligence artificielle intervenir dans les processus de gestion et de prise de décision des politiques de la ville ? »

Toutes ces questions sont en lien direct avec les choix politiques de la ville et de sa population. Une bonne compréhension des enjeux, à travers les tests et les interactions et échanges avec les acteurs qui font ces technologies, est donc cruciale pour bien penser la gestion quotidienne et future de la ville !

Nous avons donc là une une approche continue unique de Design Thinking de très grande ampleur qui pourra profiter des retours d’expériences de millions d’utilisateurs locaux et étrangers pour concevoir et optimiser les produits et services innovants qui seront déployés à l’échelle nationale et internationale et qui feront donc partie de leur quotidien dans les années à venir.

De plus, pour garder la musée attractif et dynamique, les promoteurs du projet ont annoncé qu’ils allaient changer son contenu et sa programmation au moins tous les six mois pour s’assurer d’avoir toujours les dernières nouveautés mondiales et de rester ainsi à l’avant-garde des technologies du futur !

Le Musée du Futur de Dubai est vraiment un projet unique en son genre !

A la fois lieu de découverte et de plaisir des sens pour les visiteurs locaux et étrangers, il sera également un véritable incubateur pour les innovations et les technologies futuristes du monde entier que veulent implémenter les entrepreneurs et les plus brillants cerveaux du monde entier !

Actuellement en phase finale de construction (l’ouverture est prévue pour 2019), le musée deviendra certainement la manière la plus excitante au monde pour découvrir les dernières tendances et les opportunités de demain…

Un conseil : si vous aimez le futur et les nouvelles technologies : ne ratez pas l’Exposition Universelle que Dubai accueillera en 2020. C’est une occasion unique de découvrir ce nouveau musée qui promet d’être spectaculaire !

Voici une petite vidéo promotionnelle du projet qui vous donnera encore plus envie d’y être :

à propos de l'auteur :

Omar Amrani est un entrepreneur passionné d’innovation et d’éducation.

Il est coach, formateur et consultant en innovation pour plusieurs structures publiques et privées au Maroc et en Afrique.



Il est aussi intervenant dans l’enseignement supérieur dans différentes écoles et universités à travers ses cours et séminaires “Culture de l’Innovation” et « Culture Scientifique ».

Vous pouvez suivre ses articles sur la page Facebook de son blog Chroniques du futur