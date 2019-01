PARTAGER Actions Maroc Telecom : Attijari Global Research conseille l’achat

Attijari Global Research, filiale dédiée à la recherche du groupe Attijariwafa bank, vient de publier une étude sur le secteur des télécoms, avec un focus particulier sur l’action Maroc Telecom, afin d’orienter les investisseurs sur le marché boursier.

Selon ses analystes, le secteur des télécoms au Maroc connaît des mutations profondes de son business modèle. D’une part, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle génération de consommateurs qui semble de plus en plus sensible à des facteurs dits de technologie, de couverture réseau et de services. D’une autre part, ce secteur est en phase d’évoluer d’un business historiquement qualifié de service vers un nouveau business qui repose principalement sur l’infrastructure.

A l’origine de ces évolutions, le déploiement rapide de la Data au Maroc dont le rythme de croissance surpasse les prévisions initiales de tous les analystes, même ceux les plus optimistes. En effet, deux effets accélérateurs soutiennent le développement exponentiel de la Data au Maroc. Il s’agit d’une pyramide des âges favorable conjuguée à une stratégie active de digitalisation de l’économie. Selon les propres prévisions d’Attijari Global Research, la Data offrirait à horizon 2025E un potentiel de hausse de 3,0x en termes de consommation moyenne par utilisateur et de 80,0% en termes de parc clients.

Dans cette perspective, les analystes de la filiale d’Attijariwafa bank se déclarent convaincus que l’investissement devient le principal driver des revenus futurs du secteur. En effet, la capacité des opérateurs télécoms à accompagner les besoins grandissants de l’économie marocaine en Data, dépendrait incontestablement de la qualité et de la taille de leur infrastructure réseau.

A cet effet, Maroc Telecom leur semble bien positionné pour capter l’essentiel de cette nouvelle dynamique sectorielle. Grâce à un effort d’investissement soutenu durant les cinq dernières années, se reflétant par un CAPEX cumulé au Maroc de plus de 20,0 MMDH, l’opérateur est en mesure de renouer dorénavant avec un nouveau cycle de croissance. En effet, les réalisations 2018E du Groupe devraient en attester à travers une croissance positive de l’ensemble de ses segments d’activité et ce, pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Au terme de son évaluation financière du Groupe Maroc Telecom, Attijari Global Research ressort avec un avis positif. Ainsi, sa recommandation d’ACHAT du titre repose sur quatre principaux piliers :

 La valeur des Capitaux Propres Part du Groupe ressort à 148.236 MDH, équivalente à un cours cible par Action de 169 DH. D’un point de vue fondamental, le titre offrirait un potentiel de hausse en Bourse de 17,0% sur un horizon de placement moyen terme ;

 Le retour à la croissance devrait se refléter positivement sur les niveaux de valorisation du titre. Durant la période 2018E-2025E, le multiple des bénéfices (P/E) passerait de 20,3x à 14,5x et le

multiple VE/EBE évoluerait de 7,7x à 5,7x. A cet effet, le titre gagnerait en attractivité ;

 L’achèvement d’un cycle d’investissement soutenu durant les dernières années, se reflétant à travers un taux de couverture du réseau 4G proche des 100% en 2018, devrait libérer un nouveau

potentiel de hausse du dividende. Avec un TCAM cible du DPA de 5,0%, le D/Y moyen s’établirait autour des 6,0% sur la période 2018E-2025E contre 4,8% en 2017 ;

 Le cours objectif d’Attijari Global Research ne tient pas compte de la prime de valorisation historique dont bénéficie le titre Maroc Telecom. Celle-ci serait justifiée par des facteurs extra-financiers spécifiques au marché marocain. Ce constat constitue pour les analystes une assurance supplémentaire quant à la capacité intrinsèque du titre d’atteindre le cours fondamental de 169 DH.

