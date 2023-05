Le Maroc a appelé, lors d’une conférence internationale à Washington, au partage de l’innovation et de la technologie agricoles en vue de relever les défis de la sécurité alimentaire et du réchauffement climatique. « Nous appelons à la mise en place de partenariats favorisant le partage des connaissances », a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, lors du premier Sommet sur la Mission d’innovation agricole pour le climat (AIM for Climate).

« Nous avons fait de la science, de l’innovation et de la technologie la pièce maîtresse de notre stratégie agricole (2020-2030) « Generation Green », qui vise à transformer notre système alimentaire en un système qui génère des résultats positifs pour le climat, l’environnement et les personnes », a ajouté M. Sadiki, dans une intervention lue en son nom par le directeur de l’Institut national de la recherche agronomique, Faouzi Bekkaoui.

« Nous nous engageons à repousser les limites de la science, de l’innovation et de la technologie pour garder une longueur d’avance sur le changement climatique en doublant les investissements dans l’agriculture intelligente en matière de climat et d’innovation dans les systèmes alimentaires, qui atteindront environ un demi-milliard de dollars américains au cours de cette décennie (2020-2030) », a souligné le ministre lors de cette rencontre tenue en présence du secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsackle, et de la ministre émiratie du Changement climatique et de l’Environnement, Mariam bint Mohammed Almheiri. Conformément aux orientations de la Stratégie Generation Green, les institutions de recherche et de développement et autres acteurs au Maroc se sont fixé, a-t-il dit, des objectifs précis dans les 10 prochaines années pour relever les défis du changement climatique.

« Nous avons réalisé des progrès dans tous nos objectifs pour 2030, notamment l’achèvement de 80.000 ha d’un système de culture sans labour d’un million d’hectares, le développement de nouvelles variétés de céréales plus tolérantes à la sécheresse, la plantation de 6.000 ha sur 140.000 ha de plantes résistantes de cactus, le lancement du programme de plantation de 100.000 ha de caroubiers et d’un programme de plantation de 5 millions de palmiers dattiers », a affirmé M. Sadiki.

En outre, d’autres activités visant à multiplier par deux l’efficacité de l’utilisation de l’eau sont en cours, a fait savoir le ministre.

Dans le cadre de ses efforts visant à faire face aux changements climatiques, le Maroc a adopté le développement de céréales résilientes et tolérantes à la sécheresse, a indiqué M. Bekkaoui dans une déclaration à la MAP, soulignant que le développement d’une variété de ces céréales permettent de réduire les effets de la sécheresse.

Cette rencontre internationale, qui réunit une cinquantaine de pays pour discuter de l’innovation et des moyens de faire face aux changements climatiques, s’appuie sur une initiative lancée lors de la COP 26 à Glasgow en 2021 par les Etats-Unis et les Emirats Arabes Unis avec le soutien de nombreux gouvernements.

La Mission d’innovation agricole pour le climat (AIM for Climate) se propose de mobiliser les investissements pour accélérer l’innovation pour une agriculture et des systèmes alimentaires respectueux du climat au cours des cinq prochaines années.

A Washington, les partenaires de cette initiative ont annoncé l’augmentation de leurs investissements dans l’innovation pour atteindre quelque 13 milliards de dollars.

LNT avec MAP

