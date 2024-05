Le nombre de victimes parmi la catégorie des motocyclistes a enregistré une hausse de 31%, soit 40% du total des décès causés par des accidents de la circulation, tandis que le pourcentage de décès dans la catégorie des automobilistes a diminué de 30%, a relevé, lundi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

En réponse à une question orale du Groupe constitutionnel démocratique et social à la Chambre des représentants, sur les moyens de réduire le taux des accidents de la route au Maroc, M. Abdeljalil a souligné que la hausse des accidents de la route est un “problème épineux”, précisant que pour y faire face il a été procédé à la mise en place du programme “Safe Motos”, actuellement en cours de mise en œuvre de concert avec les différents secteurs concernés.

Ce programme, a précisé le ministre, comprend la distribution de 50.000 casques de protection, la mise en œuvre d’un plan de sensibilisation et de communication au profit des motocyclistes, et le renforcement du contrôle routier, conforté par “le renforcement de l’action des unités mobiles de la Sûreté nationale, la préparation de l’activation du contrôle des motos au moyen de radars fixes, et l’amélioration du contrôle des distributeurs et des vendeurs de motos”.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a indiqué que son département s’attèle actuellement à « l’évaluation du premier plan d’action quinquennal 2017-2021 et à la préparation d’un nouveau plan pour la période 2024-2030, conformément aux objectifs de l’ONU de réduire de 50 % le nombre de décès par accident de la circulation d’ici 2030”, notant que les statistiques des victimes d’accidents de la circulation au niveau national ces dernières années ont relevé une stabilité du nombre de décès par rapport à 2015, soit l’année de référence pour la Stratégie nationale de sécurité routière.

