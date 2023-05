Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint 16,61 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de 2023, en hausse de 8,6% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

La branche « Vie » a progressé de 4,4% à près de 5,3 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 10,6% à 11,3 MMDH, précise l’ACAPS dans un document sur les statistiques trimestrielles.

Au niveau de la branche « Vie », le segment « Epargne-Supports Dirhams » a affiché une croissance de 10,9% à plus de 4,08 MMDH, celui de « Décès » a progressé de 10,7%, tandis que le segment « Épargne-support unités de compte » a chuté de 55,9%.

Dans la branche « Non vie », les primes se répartissent notamment sur l’Automobile avec 4,92 MMDH, les accidents du travail et maladies professionnelles (1,44 MMDH), les Accidents corporels (1,43 MMDH), les incendies (1,29 MMDH) et l’assistance-crédit-caution (843,2 millions de dirhams).

LNT avec CdP

