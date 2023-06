Dans un communiqué de presse, ACAM et STELIA Aerospace Maroc, filiales à 100% d’Airbus Atlantic, annoncent leur changement de nom pour devenir respectivement Airbus Atlantic Maroc et Airbus Atlantic Maroc Composites.

Fondée en 2014 et basée au coeur du MidParc de Nouaceur, dans la zone franche aéronautique de Casablanca, proche de l’aéroport, Airbus Atlantic Maroc est spécialisée dans l’assemblage de sous-ensembles métalliques, profilés et tuyauteries cintrées pour les programmes A320, A330, A350 et ATR42/72.

Egalement basé à Nouaceur et fondé en 1951, le site d’Airbus Atlantic Maroc Composites est spécialisé dans les activités composites pour les programmes A320, A330 et ATR42/72; notamment la mise en forme de pièces par drapage et usinage grâce à ses machines de dernière génération.

Fortement impliquées dans l’écosystème aéronautique marocain, Airbus Atlantic Maroc et Airbus Atlantic Maroc Composites collaborent avec de nombreux partenaires, fournisseurs, universités et centres de recherches et de formation au Maroc. Elles emploient aujourd’hui plus de 1000 personnes et disposent actuellement de nombreux postes de cadres, ingénieurs, techniciens et opérateurs à pourvoir.

« Nous sommes fiers de devenir Airbus Atlantic Maroc. Arborer les couleurs d’Airbus Atlantic marque une étape importante pour nos équipes, et permet d’asseoir l’ancrage d’Airbus dans l’écosystème aéronautique marocain.” à déclaré Azzeddine Ichir, Directeur général d’Airbus Atlantic Maroc.

“Nous continuerons de croître, de nous développer et d’innover, pour préparer l’avenir d’une industrie aérospatiale compétitive et durable. Nous nous appuierons pour ce faire sur une organisation moderne et agile où le respect, la réactivité et l’enthousiasme sont fortement valorisés”, à précisé Housni Faek, Directeur général d’Airbus Atlantic Maroc Composites.

Ce changement de nom fait suite à la création d’Airbus Atlantic le 1er janvier 2022. Filiale à 100% d’Airbus et maillon essentiel de la chaîne de valeur de l’avionneur, Airbus Atlantic est née pour relever avec succès les grands défis aéronautiques à venir : compétition accrue, augmentation des cadences de production, modernisation de l’outil industriel et préparation de l’aviation décarbonée. Pour ce faire, elle s’appuie sur les qualités qui lui confèrent performance et compétitivité : flexibilité, rapidité, simplicité et agilité, pour livrer, à Airbus ainsi qu’à ses clients avionneurs extérieurs au groupe et aux compagnies aériennes du monde entier, des produits au plus haut standard de qualité et d’excellence opérationnelle.

« Airbus Atlantic est un nouveau modèle industriel, pilier essentiel d’Airbus positionné au cœur de ses opérations. Avec nos filiales au Maroc, nous soutenons la feuille de route d’Airbus pour une industrie aérospatiale performante et durable. En effet, nous avons pour ambition de développer des technologies de rupture et d’améliorer sans cesse le rendement énergétique de nos programmes. Nos sites de Casablanca disposent de capacités de production de sous-ensembles composites et d’assemblage de sous-ensembles métalliques très compétitives, jouant ainsi un rôle clé dans notre stratégie industrielle. » a déclaré Cédric Gautier, PDG d’Airbus Atlantic.

LNT avec CdP

