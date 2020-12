M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire de Maroc Telecom, s’est distingué dans les catégories « Meilleur Président Exécutif Arabe dans le secteur des télécommunications » et « 100 meilleurs Présidents Exécutifs Arabes » dans laquelle il figure à la deuxième position.

Ces distinctions illustrent, une fois de plus, les réalisations de M. Abdeslam Ahizoune et marquent la réussite de ses paris ambitieux qui ont permis à Maroc Telecom de se positionner en tant que Groupe engagé au service de l’économie nationale et celle des pays d’implantation de ses filiales.

Maroc Telecom s’est vu, pour sa part, décerner le Prix du « Meilleur Opérateur Télécom Arabe » en témoignage à sa dynamique d’ouverture vers de nouveaux marchés et de nouvelles activités innovantes. Depuis de nombreuses années, il impulse une réelle dynamique d’innovation et de développement à tous les niveaux.

« G2T Global Awards / Arab Best Awards » récompense chaque année les meilleures entreprises et personnalités arabes, dans différents secteurs d’activité, qui se sont distinguées par leurs réalisations et performances.

Les candidats sont évalués selon des critères de réussite, de compétitivité, de responsabilité sociale, de capacité de développement, de qualité des produits et services et de qualité du personnel administratif.

LNT avec Cdp