Abderrahmane Saaïdi n'est plus

C’est avec consternation que l’on a appris le décès, dans la nuit du lundi au mardi 12 mai, de M. Abderrahmane Saaïdi, que ses proches appelaient affectueusement « Abdou ».

Expert-comptable parmi les plus compétents et connus de la place, enseignant émérite à l’ISCAE, ministre la privatisation à la fin des années 90, PDG de la Samir, mais aussi esthète et grand amateur d’art, feu Abderrahmane Saaïdi était un homme de convictions et de principes, un homme qui cultivait l’amitié et le respect des autres.

Il laisse le souvenir d’un être cher et rare qui manquera à tous qui l’ont connu et apprécié.

En ces douloureuses circonstances, La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma présentent leurs condoléances émues et attristées à la famille et aux proches de « Abdou » que nous n’oublieront pas.

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons.

Fahd YATA