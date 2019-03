PARTAGER « Pour Abderrahmane El Youssoufi, le RNI a toujours été fidèle à ses engagements », dixit Aujjar

Le ministre Rniste de la Justice, Mohammed Aujjar, était jeudi soir dernier à Casablanca, l’invité « d’Al Mountada des Démocrates » dans le cadre de sa 4ème édition de ses rencontres, sous le thème « la réforme de la justice, levier de développement ». Dans son intervention et devant une assistance composée en majorité par des jeunes cadres et opérateurs rnistes, il a tenu à préciser que le Royaume a connu une évolution démocratique dans le cadre de la protection et du respect des institutions, contrairement à beaucoup de pays, comme l’Afrique du Sud. Et de poursuivre dans le même sens que les élections sont un pacte social, et que le processus de confiance est la clé de succès du Maroc de demain, « car nous avons la conviction que la confiance émane de la volonté des Marocains ». Néanmoins, le Rniste Aujjar tient toutefois à souligner l’importance de la modestie des élites en les invitant à écouter les citoyens marocains ayant le sens du patriotisme et ayant des solutions : « Et ça a été toujours notre démarche au sein du RNI pour l’adoption du processus de confiance ».

Et sur un autre registre, cette fois-ci relevant de son domaine d’intervention, à savoir la justice, Aujjar explique que l’autorité judiciaire est un acquis à même d’assurer à la justice l’indépendance escomptée.

Concernant la majorité gouvernementale conduite par le Pjdiste El Othmani, Mohamed Aujjar a bien voulu démontrer que l’essentiel qui rassemble ses composantes reste « le programme gouvernemental », précisant par la même occasion que si les discordes existent, la volonté d’aller de l’avant et les aspirations existent aussi. Dans ce rouage politique, le RNI, à en croire Aujjar, « est un parti qui a participé dans différents gouvernements. Le bilan a été probant et les Rnistes ont pu réaliser des résultats honorables et nous étions toujours fidèles à nos engagements… témoignage de si Abderrahmane El Youssoufi ».

H.Z