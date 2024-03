Le projet MIRATH se présente aujourd’hui comme un hommage vibrant à la richesse et à la diversité du patrimoine musical marocain. Fondé par l’artiste musicien multi-instrumentaliste Abdellah Ben Cherradi, MIRATH est une invitation à la découverte des rythmes qui ont façonné l’identité marocaine. « Chanter, c’est vibrer avec la vie, c’est s’unir au rythme des cordes des instruments. Chanter, c’est laisser l’émotion s’exprimer ! » C’est sur ces mots que MIRATH invite chacun à redécouvrir et à célébrer le patrimoine musical marocain, dans toute sa diversité.

De l’Aita au Chgouri, du Melhoun au Ghernati, en passant par la musique Gnaoua, le Hmadcha, le Hassani, et le Ghiwani, MIRATH promet une expérience immersive dans l’âme musicale du Maroc. Au cœur de cette aventure, se trouve un artiste passionné et engagé. Véritable défenseur de l’art musical marocain, Abdellah Ben Charradi est reconnu pour sa capacité à transmettre ce patrimoine artistique aux différentes générations. Grâce à sa maîtrise des instruments et à son approche pédagogique, il a su créer un lien unique entre le passé, le présent et le futur de la musique marocaine.

Pour rappel, Abdellah Ben Charradi est un fervent défenseur de la musique marocaine traditionnelle. À travers des initiatives pédagogiques et des performances captivantes, il partage sa passion et son expertise, enrichissant ainsi le patrimoine culturel marocain. Son engagement va au-delà de la scène, avec des masterclasses qui ouvrent des fenêtres sur la richesse et la diversité de la musique marocaine, encourageant ainsi la transmission de ce patrimoine inestimable aux nouvelles générations.

