À Istanbul, Benalilou explique la mutation de l’institution du médiateur du Royaume

L’institution du médiateur du Royaume, qui était auparavant un simple bureau chargé de l’examen des plaintes des citoyens, a connu une mutation dans sa mission en se transformant en instance constitutionnelle chargée de l’analyse des requêtes dans le cadre d’un système intégré, a affirmé mardi à Istanbul, le président de l’institution, M. Mohamed Benalilou.

M. Benalilou, qui participe à la 2ème conférence internationale des médiateurs organisée à Istanbul du 18 au 19 novembre sous le signe « les principes de bonne gouvernance et d’ombudsman », a souligné que l’analyse par l’institution du médiateur du Royaume des plaintes est assurée en mettant à profit des technologies et des programmes informatiques modernes qui exploitent des mécanismes de l’intelligence artificielle afin de parvenir à de meilleures solutions.

M. Benalilou, qui a présidé un panel dans le cadre de la conférence sur « les principes d’actualité au 21ème siècle: la transparence, la reddition des comptes, le droit à l’information et la protection des données à caractère personnel », a également rappelé la mise en place par l’institution du médiateur du Royaume d’un site web baptisé « Espace du citoyen », le but étant de recueillir les plaintes et les traiter.

Depuis sa création en tant que « Diwan Al Madhalim » en 2001, et sa transformation en « Institution du Médiateur » après l’adoption de la Constitution de 2011 en vue de consolider ses acquis en tant qu’institution nationale indépendante et spécialisée, l’instance a accompli de grandes réalisations ce qui lui a conféré une grande importance dans les systèmes international et national des droits de l’Homme et des usagers.

Il a, en outre, indiqué que le médiateur du Royaume a mené une étude de diagnostic qui a permis de définir la place de l’institution et d’identifier les faiblesses et les points forts dans sa mission, rappelant dans ce cadre la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal (2019-2023) qui définit les champs d’intervention de l’institution.

M. Benalilou a, d’autre part, estimé que la participation du médiateur du Royaume à cette conférence constitue l’occasion de mettre en évidence le rôle joué par l’institution dans le système administratif national, s’informer de l’évolution de ces institutions dans le monde, soulever divers points lors des débats et partager les expériences dans la perspective de trouver les solutions appropriées aux questions d’intérêt commun.

Cette conférence, a-t-il poursuivi, offre également l’opportunité de jeter la lumière sur la place de l’institution en tant qu’acteur actif au sein du système international des ombudsmans en assurant la présidence du réseau des médiateurs et des ombudsmans d’expression française, et membre du réseau méditerranéen des ombudsmans et du réseau international des ombudsmans.

De leur côté, les intervenants ont mis l’accent sur le mode de fonctionnement des institutions des ombudsmans dans leurs pays respectifs, relevant l’importance des mécanismes visant à garantir la transparence et le contrôle de l’Administration, outre l’adoption des principes de la bonne gouvernance pour la promotion des droits de l’Homme et le droit d’accès à l’information.

En plus de M. Benalilou, la délégation marocaine à la conférence comprend également le secrétaire général de l’institution du médiateur du Royaume, M. Mohamed Lididi et Mme Ola Najab, responsable de la coopération internationale au sein de l’institution.

Les participants à la conférence qui représentent plusieurs pays dont l’Azerbaïdjan, la Chine, l’Indonésie, l’Egypte, la Tunisie, le Malawi et la Zambie, ont abordé plusieurs sujets notamment les mécanismes d’orientation de l’action des administrations, les principes de bonne gouvernance et le rôle des institutions de médiation.

LNT avec MAP