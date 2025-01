Quatre individus, soupçonnés d’appartenir à une cellule terroriste affiliée à l’organisation Daech, ont été arrêtés ce dimanche 26 janvier lors d’une opération de grande envergure. Les suspects, âgés de 26, 29, 31 et 35 ans, incluent trois frères, selon un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

L’intervention, menée à l’aube, a mobilisé divers corps sécuritaires, parmi lesquels des officiers du BCIJ, la brigade aérienne, le centre judiciaire de la Gendarmerie royale et des snipers de la Force spéciale de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Elle s’est déroulée dans deux résidences situées aux lotissements Al Omrane et Al Amal, dans le quartier Al Wahda à Had Soualem.

Des techniciens spécialisés dans la détection d’explosifs, épaulés par des équipes cynotechniques et leurs chiens entraînés, ont été déployés sur les lieux.

Les perquisitions ont permis de mettre la main sur un arsenal inquiétant, comprenant des armes blanches, des bouteilles contenant des liquides et des poudres chimiques, des sacs remplis d’engrais, de soufre, de poudre de charbon, ainsi que d’autres matériaux suspects. Du matériel technique, tel que des fils électriques, des équipements de soudure et des rubans adhésifs potentiellement utilisés pour fabriquer des explosifs, a également été saisi.

Ces éléments, remis aux experts de la police scientifique et technique, feront l’objet d’analyses approfondies afin de confirmer leur usage potentiel dans des actes terroristes.

Les enquêtes ont révélé que les suspects avaient récemment visité plusieurs magasins spécialisés dans les produits chimiques à Had Soualem pour se procurer des matières premières nécessaires à la fabrication d’explosifs. Ces produits étaient ensuite stockés dans l’une des résidences perquisitionnées.

Les suspects avaient aussi effectué des repérages et documenté des cibles potentielles à l’aide de photos et vidéos. Une vidéo dans laquelle ils prêtaient allégeance à Daech, tout en annonçant des intentions de commettre des actes terroristes imminents, a été interceptée par les services de renseignement de la DGST.

Selon les autorités, les individus avaient pour projet de mener des opérations de sabotage à l’aide d’explosifs avant de rejoindre des camps affiliés à Daech dans la région du Sahel. Grâce à cette intervention, un complot terroriste majeur a pu être déjoué à un stade avancé de préparation.

Les suspects sont actuellement placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer d’éventuelles ramifications de cette cellule sur le territoire national ou à l’international.

LNT

