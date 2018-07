PARTAGER La 8e promotion du programme Green Chip à l’honneur à Casablanca

La Fondation Attijariwafa bank et l’association Al Jisr ont célébré, mercredi à Casablanca, la 8e promotion du programme Green Chip qui vise la réduction du taux de chômage des jeunes faiblement qualifiés à travers le renforcement de l’employabilité et l’encouragement à l’auto-emploi.

Lors de cette cérémonie, organisée en partenariat avec le Middle East Partnership Initiative (MEPI), 48 lauréats de la 8e promotion du programme ont reçu leur attestation de participation, en présence de plusieurs entreprises privées, et organismes publics, partenaires du programme Green Chip, ainsi que des anciens bénéficiaires dont certains ont témoigné de la valeur ajoutée du programme sur leur parcours.

Ces lauréats bénéficieront durant les prochains mois d’un stage en entreprise, avant d’être insérés en entreprise ou d’accéder au statut d’auto-entrepreneur, a indiqué Mme. Wafa Berny Mezouar, directrice générale de l’ONG Al Jisr qui s’exprimait à cette occasion. Green Chip a été sélectionnée par le programme américain MEP, pour un redéploiement de ce programme novateur et créateur de valeur et de nouveaux métiers verts, a-t-elle rappelé, soulignant que le MEPI a apporté son soutien au projet en offrant assistance, formation et soutien aux groupes et personnes, acteurs du développement socio-économique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

D’après l’association Al Jisr, le projet a oeuvré pour la protection de l’environnement en collectant et en traitant 150.000 articles informatiques, ce qui a généré 680 tonnes de déchets remis à Managem pour recyclage.

Le projet Green Chip a été lancé en 2010 par l’association Al Jisr, en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation nationale (AREF) de Casablanca-Settat, la Délégation régionale de la formation professionnelle, la Fondation Drosos et Managem.

La réduction du taux de chômage des jeunes faiblement, la proposition de solutions pour le traitement des déchets informatiques et la réduction de la fracture numérique dans le secteur de l’enseignement public sont au cœur du programme Green Chip.

LNT avec MAP