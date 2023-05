Le groupe des agences marocaines TNC-thenext.click, Mediamatic et Gear9, reconnu pour son expertise dans la création d’expériences en 360° au Maroc et à l’international, a brillamment été récompensé avec 8 prix dans une multitude de catégories lors de deux événements : les Impériales 2023 et le Salon International du e-marketing et e-commerce. Ces distinctions témoignent de l’expertise et de la pluridisciplinarité des métiers du groupe.

Lors de la cérémonie de remise des prix « Les Etoiles » qui s’est déroulée le vendredi 13 mai au Carré d’Or à Casablanca, en clôture de l’événement « Les Impériales », le groupe des agences a été honoré pour son savoir-faire dans le domaine du marketing, de la communication, des médias, de la technologie et du digital. Cette 6e édition de « Les Impériales », placée sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avait pour thème « Breaking Boundaries » et récompensait les acteurs qui se sont démarqués par leur créativité, leur professionnalisme et leur engagement envers l’écosystème du Royaume durant l’année 2022.

La remise des prix du Salon International du e-marketing et du e-commerce, a quant à elle eu lieu le jeudi 12 mai dernier au Hyatt Regency Casablanca après un afflux record de 20 000 personnes pour cette nouvelle édition.

En remportant huit prix en seulement 24 heures, le groupe des agences TNC-thenext.click, Mediamatic & Gear9 a su se distinguer en tant qu’acteur majeur de la place. Cette performance, une première dans l’écosystème des agences au Maroc, témoigne des efforts déployés par l’ensemble des équipes du groupe.

« Ces consécrations viennent renforcer notre positionnement en tant qu’acteur majeur dans la création d’expériences de marques. Notre mission est d’œuvrer chaque jour à offrir des expériences créatives et efficaces à nos clients, leurs utilisateurs et leurs communautés », déclare Oussama Amraoui, Co-fondateur du Groupe et directeur général de l’agence TNC-thenext.clik.

« Cette reconnaissance ne fait que renforcer notre détermination à continuer d’offrir des expériences uniques et mémorables à nos clients, en alliant créativité, technologie et média », ajoute Hamza Fqih Berrada, directeur général du pôle média du Groupe.

Aux Impériales, le groupe a remporté les prix suivants :

● Étoile du prix du public avec Wafacash pour la campagne #Proche du cœur.

● Étoile de la meilleure campagne SEO avec Bank Of Africa pour la campagne #Crédit Daba.

● Étoile du meilleur Webdesign avec inwi pour la refonte technologique et conceptuelle du site inwi.ma.

● Étoile du « Corporate Event of the year » pour l’événement Digital Brunch, organisé par le groupe des agences TNC-thenext.click, Mediamatic & Gear9, qui vient couronner les 3 prix remportés par chaque entité.

Au Salon International du e-marketing & e-commerce , le groupe a également été honoré avec quatre prix :

● Prix de la « Meilleure Campagne sur les Réseaux Sociaux » avec Be pour la campagne #PaywithKindeness.

● Prix de la « Meilleure Campagne Média » avec Novatis pour la campagne #MiaCottonTouch.

● Prix de la « Meilleure Campagne RSE » avec OPPO pour l’initiative caritative #OppoCharityCup.

● Prix « Coup de Cœur du Jury » avec Toyota du Maroc pour le projet #ToyotaWebstore.

« Ces distinctions ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat des efforts conjugués des équipes talentueuses des agences TNC-thenext.click, Mediamatic, Mediaster et Gear9 », souligne Gilles Sindila, directeur général de l’agence Mediamatic.

Il est à rappeler que ces distinctions viennent s’ajouter à d’autres prix remportés cette année par le groupe lors de l’African Digital Summit (Best Digital Advertising and Media Campaign /Big Data, Analytics & CRM /Best Digital Innovation) et aux Mobiles d’Or à Paris (Prix International du Marketing Automation).

A ce titre, Mounir Bouchiha, Directeur Général de l’agence Gear9, déclare “Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers inwi et Toyota, qui ont été de véritables partenaires tout au long de cette incroyable aventure. Je suis également reconnaissant envers notre communauté qui utilise régulièrement nos plateformes. Cette fidélité témoigne de notre sensibilité à leur offrir des parcours clients fluides et engageants.”

Le groupe des agences marocaines TNC-thenext.click, Mediamatic et Gear9 démontre ainsi sa capacité à faire preuve d’innovation et à offrir des expériences digitales exceptionnelles.

A propos du Groupe :

Le groupe des agences TNC-thenext.click, Mediamatic, Mediaster & Gear9, a pour mission de créer des expériences porteuses de sens permettant aux marques de prendre vie auprès de leurs clients, utilisateurs et communautés en combinant créativité, technologie et média.

● TNC-thenext.click : Full service creative agency dont la mission est d’accompagner les annonceurs à délivrer sur tous les canaux des expériences de marques fortement engageantes basées sur une connaissance approfondie du consommateur.

● Mediamatic : Agence média digitale qui accompagne ses clients dans la stratégie et le déploiement de leurs campagnes médias branding et performance.

● Mediaster : Agence média offline spécialisée dans le conseil et le déploiement de campagnes média à grande échelle et fort impact.

● Gear9 : Agence de transformation digitale spécialisée dans la création d’expériences digitales et partenaire consultant de Salesforce, plateforme cloud N°1 de la gestion de la relation client.

A propos des Impériales :

Rendez-vous annuel des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, l’évènement «Les Impériales» est placé cette année sous le thème «Breaking Boundaries : a matter of Mindset».

Avec près de 3.000 participants marocains et internationaux, cet événement annuel s’est imposé comme carrefour de rencontre des différents acteurs du secteur du marketing, de la communication et des médias, qu’ils soient annonceurs, agences, marques ou indépendants.

C’est à l’initiative de l’Association Les Impériales que l’événement éponyme est devenu, au fil des éditions, l’une des rencontres sectorielles nationales phares de l’année. Un secteur constitué de plus de 8.500 PME et représentant un chiffre d’affaires annuel de près 12 milliards de dirhams.

L’association «Les Impériales» a été créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d’un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.

À propos de l’EMEC Expo :

EMEC EXPO est un événement dédié à la transformation digitale, consacré à l’e-marketing, l’e-commerce, l’hébergement & cloud, l’internet mobile, les réseaux sociaux, internet des objets et technologie, offrant aux visiteurs professionnels un programme riche et varié de conférences, de business et de networking.

L’EMEC EXPO a pour vocation de rassembler les fournisseurs de solutions et les prestataires de services de tous les secteurs du numérique. Ce qui en fait un carrefour incontournable pour tous les professionnels souhaitant avoir une vision globale des nouveautés et des dernières offres proposées par les acteurs majeurs de l’écosystème de la transformation digitale.

Partagez cet article :