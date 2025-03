L’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC) commémore cette année la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2025, sous le slogan « Poursuivons la Lutte sans relâche pour les droits des femmes ».

Pour ATEC, cette journée s’inscrit dans un contexte national particulier, marqué par l’ouverture de plusieurs chantiers législatifs et judiciaires, dont les réformes auront un impact significatif sur les droits des femmes au Maroc.

Parmi ces réformes, le Code de la Famille figure en tête des priorités, avec une nouvelle version en cours d’élaboration. Par ailleurs, le projet de loi de Procédure Pénale, censé garantir un procès équitable, notamment pour les femmes, est en discussion. Le projet de Code Pénal, encore en attente au Secrétariat Général du Gouvernement, suscite également des attentes. De plus, la réforme de la loi 103.13 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, engagement gouvernemental de longue date, tarde à se concrétiser.

Cette année, la Journée internationale des femmes coïncide également avec le 30ᵉ anniversaire du Programme d’action de Pékin (Pékin+30). À cette occasion, ATEC réaffirme son attachement aux principes et valeurs énoncés dans ce programme, dont une grande partie a été intégrée dans la Constitution de 2011 et les engagements internationaux du Maroc. L’association rappelle cependant que ces engagements restent entravés par les défis liés à leur mise en œuvre et à la volonté politique nécessaire pour les concrétiser.

L’ATEC souligne également la position ferme du mouvement féministe marocain, qui réclame sans relâche une protection effective des femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination. L’association met en garde contre la montée de la violence numérique, qui cible de plus en plus les femmes sur les plateformes en ligne et dans les médias numériques.

Enfin, à l’occasion de cette Journée internationale des femmes, ATEC tient à rendre hommage aux femmes palestiniennes, qui font face avec courage et dignité à la guerre d’extermination et à l’apartheid imposés par les forces d’occupation israéliennes en Palestine.

HZ

Ce que recommande ATEC…

À l’occasion du 8 mars 2025, ATEC appelle à plusieurs mesures urgentes pour renforcer les droits des femmes au Maroc :

✔ Mise en place effective de l’Instance de Parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination, prévue par la Constitution de 2011.

✔ Harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

✔ Accélération de l’annonce du projet de réforme du Code de la Famille et adoption d’une approche participative permettant l’implication active du mouvement des femmes.

✔ Organisation d’un débat public sur le projet du Code Pénal, dont la version actuelle constitue un recul par rapport aux acquis de la loi 103.13 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

✔ Adoption rapide du Code Pénal avant le Code de Procédure Pénale, afin que ce dernier puisse s’y conformer.

✔ Révision de la loi 103.13 et mise en place d’un budget dédié pour assurer son application effective.

✔ Criminalisation explicite de la violence numérique contre les femmes et les jeunes filles.

✔ Mise en œuvre effective de la loi n° 19.12 sur les travailleuses et travailleurs domestiques et publication de ses décrets d’application.

✔ Adoption d’une politique publique intégrée pour assurer l’égalité totale entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de la vie publique.

