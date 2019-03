PARTAGER Le 6ème Forum International Afrique Développement a lancé ses travaux

C’est dans la parfaite continuité des éditions précédentes, marquées par un franc succès, que la sixième édition du Forum International Afrique Développement a démarré ses travaux en cette matinée du 14 mars à Casablanca.

Dans la même lignée également, l’édition 2019 a réussi à rassembler une panoplie d’opérateurs économiques et décideurs étatiques de différents horizons venus des quatre coins du monde, et d’Afrique en particulier.

En somme, ce sont, d’après le PDG d’Attijariwafa bank, M. Mohamed Kettani, pas moins de 2000 acteurs économiques et décideurs étatiques qui ont fait le déplacement à Casablanca pour débattre et échanger de tout ce qui concerne de près ou de loin le développement économique en Afrique, ce continent qui constitue un énorme potentiel économique pour un monde qui ne cesse de vivre dans l’incertitude à cause des tensions régionales.

Et de poursuivre dans le même sens qu’il est grand temps pour l’Afrique d’aller de l’avant, notant que le Forum International Afrique Développement constitue une véritable plateforme à même de mettre en exergue tout le potentiel économique de l’Afrique. Ceci étant, le Forum a prévu des rencontres B to B et B to G à destination des pouvoirs publics. Ainsi, un grand espace leur est dédié, sachant qu’en 2017, quelque 4000 rencontres furent programmées, un franc succès, d’après M. Kettani, qui augure de perspectives prometteuses pour les chefs d’entreprise africains et leurs homologues des autres continents.

Au menu également de cette sixième édition, des thèmes d’une importance majeures, telles que, entre autres : Accélérer l’intégration régionale, accroître la création de valeur, Stand up for African women entrepreneur, Les jeunes prennent la main, Positive impact, garant d’une croissance solidaire et responsable… Au menu aussi, les trophées du Jeune Entrepreneur placés sous l’égide de la Fondation Al Mada. Ceux-ci récompensent l’ambition et le dynamisme des jeunes entrepreneurs africains dans plusieurs catégories de compétitions.

A souligner que la sixième édition du Forum International Afrique Développement se tient les 14 et 15 mars à Casablanca sous le thème « Quand l’Est rencontre l’Ouest ». La Sierra Leone est l’invité d’honneur de cette édition 2019.

HZ