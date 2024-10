La 6ème édition du Trophée Tilila s’est tenue le 10 octobre 2024 au Studio des Arts Vivants de Casablanca, réunissant des acteurs des médias et de la communication. Initiée par 2M et le Comité Parité et Diversité, cette cérémonie, placée sous le thème « Parité, Diversité, Inclusion : La PUB donne l’exemple ! », a mis l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la publicité.

« En tant que chaîne citoyenne, 2M se doit d’améliorer la représentativité de la société marocaine dans toutes ses composantes, dans les médias et la publicité. En intégrant la cause du handicap dans la 6ème édition du Trophée Tilila, nous renforçons notre engagement pour une société plus inclusive et égalitaire, un engagement consolidé en 2020 à travers la publication de notre Charte sur le handicap » a déclaré, à cette occasion, Salim Cheikh, DG de 2M.

Les lauréats de cette édition incluent Royal Air Maroc, qui a remporté le Prix du Jury pour sa campagne par l’Agence Mosaik, tandis que Marjane et Shem’s ont reçu le Prix d’Honneur. CIH et l’Agence RAPP ont été distingués avec le Prix Coup de Cœur. Une nouvelle récompense, le Prix Tilila Digital, a été attribuée à Shell et à l’Agence The Next Click pour une campagne digitale innovante.

La cérémonie a également honoré le jeune créateur Yassine El Fataoui, lauréat du Trophée Tililab pour son spot sur l’inclusion des personnes handicapées.

En ligne avec la thématique de cette année liée à l’inclusion du handicap, un hommage a été rendu à l’équipe paralympique marocaine, avec la projection d’un film sur leurs exploits lors des Jeux de Paris.

Le Trophée Tilila rend hommage chaque année à des personnalités engagées pour une société plus égalitaire. Cette année, les documentaristes Ghita El Quessar et Hind Bensari ont été reconnues pour leurs contributions à la lutte contre les discriminations et l’injustice sociale.

Un hommage posthume a également été rendu à Lahcen Zinoun, figure emblématique de la danse au Maroc.

Il est à rappeler que cette édition a vu plus de 60 spots publicitaires participant, témoignant d’une prise de conscience croissante parmi les annonceurs de l’importance de l’inclusion dans leurs campagnes.

