EDF a lancé les 5èmes Prix EDF Pulse Africa, qui se dérouleront jusqu’au 20 août 2023. L’objectif est de soutenir les entreprises africaines développant des solutions bas carbone pour accompagner le développement énergétique du continent.

EDF souhaite renforcer sa tournée africaine « EDF Pulse Africa Tour » pour sélectionner des projets locaux et reconduire le programme « EDF Pulse Africa Accelerator » pour les PME et start-ups du continent.

Au Maroc, les PME et start-ups peuvent participer dans trois catégories : production décentralisée bas carbone, efficacité énergétique et décarbonation par le digital. Les finalistes régionaux issus de la tournée « EDF Pulse Africa Tour » se présenteront devant un jury d’experts dans six pays africains (Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc et Mozambique) avant la Grande Finale à Paris.

Les lauréats recevront des dotations de 10 à 20 000 euros pour développer leurs projets, ainsi qu’un accompagnement personnalisé via le programme « EDF Pulse Africa Accelerator ». Le Kluster CFCIM, un programme d’accompagnement de start-up, soutiendra les startups sélectionnées pour le pitch final prévu en octobre.

