Bank Al-Maghrib, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Le Laboratoire de Recherche en Innovation, Responsabilités et Développement Durable – INREDD) et Bernoulli Center for Economics (BCE) de l’Université de Bâle, en collaboration avec le Conseil Régional de Dakhla Oued Eddahab, lancent un appel à contribution dans le cadre des travaux de la 5ème édition des Journées Internationales de Macroéconomie et de Finance (JIMF). Cette rencontre aura lieu du 22 au 24 mai 2024 au Palais des Congrès de Dakhla. Le but de cet événement est de promouvoir un échange constructif entre chercheurs et décideurs et de formuler des recommandations aux questions critiques en matière de politiques économiques.

Les propositions de communications devraient concerner les domaines de la macroéconomie et de la finance. Seront considérés à la fois les papiers empiriques et théoriques. Une préférence particulière sera accordée, lors de cette édition, aux communications portant sur le thème « Intégration économique en Afrique : la voie vers un avenir plus prospère » avec la formulation de recommandations claires. Le choix de ce thème vise à explorer les enjeux et les opportunités de l’intégration économique en Afrique. Le but est de susciter le débat sur ce sujet et de formuler des recommandations visant à renforcer davantage cette intégration tout en favorisant la prospérité et le développement durable et inclusif du continent. Les principales thématiques qui seront abordées sont notamment :

Les opportunités et les défis de l’intégration économique de l’Afrique ; Les opportunités et les challenges de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ; Les expériences internationales d’intégration économique ; Les technologies, la recherche et l’innovation en tant que leviers de l’intégration en Afrique ; Le développement territorial et l’intégration économique africaine ; Les contributions aux chaines de valeur régionales et mondiales ; Le développement et la mutualisation des infrastructures régionales ; Les enjeux du changement climatique liés à l’intégration économique ; L’industrialisation et le rôle du secteur privé ; L’intégration financière et le développement des systèmes et moyens de paiement ; La sécurité alimentaire et énergétique régionale.

Soumission des propositions

La date limite de la soumission du texte intégral des communications est le 24 mars 2024. Les auteurs intéressés sont priés d’envoyer leurs papiers sous format électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Les auteurs des articles soumis seront informés de la décision du comité scientifique des JIMF avant le 5 avril 2024. Les communications peuvent être présentées en français ou en anglais. Les papiers retenus seront diffusés sur le portail Internet de la conférence.

LNT avec CdP

