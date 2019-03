PARTAGER 4ème édition du Smart City Hackathon

Casablanca Events & Animation en partenariat avec Hack&Pitch, organise la 4ème édition du Smart City Hackathon, les 20 et 21 avril, à la LaFactory by ScreenDy.

Après la réussite de l’édition précédente qui s’est tenue sous le thème de la mobilité, le Smart City Hackathon lance cette année un nouveau challenge, consistant à encourager le développement du concept Smart City dans la métropole, à travers l’intégration de l’intelligence artificielle, dans le quotidien urbain de ses citoyens. Il s’agira d’élaborer, en équipe, un prototype ou un programme informatique innovant répondant à trois dimensions fondamentales du développement urbain : La propreté en réponse aux défis environnementaux à relever dès aujourd’hui pour un demain durable; la sécurité pour une meilleure réappropriation de l’espace public par les citoyens et la fluidification du traffic en réponse aux enjeux de la mobilité urbaine.

Le Hackathon, espace d’échanges et de partage

Le Smart City Hackathon se veut avant tout un challenge d’innovation collaborative. Ouvert à tous, étudiants en écoles d’ingénieurs, passionnés, professionnels, il se déroule dans une ambiance festive et offre l’opportunité aux participants de créer ensemble. Pour les entreprises présentes, c’est l’occasion de rencontrer des étudiants motivés par des problématiques d’avenir. Les participants auront à leur disposition les locaux de LaFactory, la plateforme ScreenDy et de nombreux outils. Ils travailleront sous l’égide de professionnels afin de les aiguiller, répondre à leurs questions et les aider à faire aboutir leurs projets pendant ces 38 heures de challenge.

Au terme des deux jours les équipes pitcheront leurs projets devant un jury composé d’experts et de personnalités de la ville de Casablanca. Le gagnant de chacune des 3 catégories bénéficiera d’un accompagnement de 4 jours au sein d’un Bootcamp LaFactory by ScreenDy pour accélérer son projet, et se verra remettre un prix en nature. Les lauréats les plus méritants pourront également candidater au programme « Scalerator » de LaFactory by ScreenDy labélisé par la CCG « Caisse centrale de Garantie », afin de bénéficier du Fond Inov Invest qui consiste en une subvention de 200.000 Dhs.

