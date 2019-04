PARTAGER 4ème édition de Sawt, Festival International des Chœurs et Ensembles Instrumentaux

L’association « Maroc En Chœur », en partenariat avec Société Générale Maroc, organise la 4ème édition du Festival International Sawt des Chœurs et Ensembles Instrumentaux, du 10 au 13 avril 2019 à Casablanca.

Pour cette édition, le festival aura la chance de former un orchestre symphonique international pour la seconde fois, dont les musiciens viennent de plusieurs pays et d’accueillir sept chorales dont trois marocaines, une française, une algérienne, une tunisienne et une composée de Subsahariens issus de 14 pays. Ce seront donc plus de 250 choristes et 80 musiciens qui se produiront dans des lieux emblématiques de la ville blanche (Église Notre-Dame de Lourdes, Cinéma Rialto, Théâtre de la FOL, Complexe culturel Sidi Belyout).

« L’objectif du festival SAWT est non seulement d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges entre chœurs marocains et étrangers, mais aussi de donner au public marocain l’opportunité de découvrir un art distingué, accessible et populaire. » expliquent les organisateurs.

Il est à noter que « Maroc En Chœur » est une association marocaine à but non lucratif fondée en 2010 par Adnane Matrone, qui œuvre pour la promotion du chant choral au Maroc à travers le parrainage des chœurs et la mise en place d’un espace d’échange et de partage qui les réunit. L’association compte à ce jour plus de 300 choristes répartis sur tout le territoire marocain, 16 chœurs d’enfants, de jeunes et d’adultes.

LNT