La 4è réunion du groupe de travail mixte Maroc-CCG s’ouvre à Rabat

Les travaux de la 4è réunion du groupe de travail mixte dans le domaine de la jeunesse entre le Maroc et les États membres du Conseil de coopération du golfe (CCG), axés sur l’examen des programmes et activités des jeunes proposés par les deux parties au titre de l’année 2019, ont démarré mardi à Rabat.

Cette rencontre, qui réunit des représentants du secrétariat général du CCG ainsi que des jeunes du Maroc et des pays du Golfe, est l’occasion de discuter des mécanismes à mettre en place en vue de renforcer davantage la coopération entre les deux parties et promouvoir les conditions de la jeunesse dans la région.

Dans une allocution de circonstance, le directeur de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines au ministère de la Jeunesse et des sports, Othmane Gair, a souligné que cette réunion de deux jours, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le CCG et du partenariat entre les deux parties, vise à développer et à promouvoir la coopération et l’échange culturel et à créer des mécanismes de coopération dans les domaines de la jeunesse et de l’action associative.

Outre le suivi de la mise en œuvre des conclusions et des mesures convenues lors de la réunion précédente, M. Gair a relevé que la réunion examinera également un ensemble de propositions soumises par les deux parties, notant que ces propositions seront adoptées lors de la cinquième réunion qui se tiendra dans l’un des pays du Conseil, dans la perspective de leur mise en œuvre en 2019.

Il a, par ailleurs, souligné que les mécanismes relatifs à la jeunesse, qui sont parmi les plus actifs dans le domaine de la coopération Maroc-CCG, s’intéressent à une catégorie de la société qui joue un rôle clé dans la promotion de la société et dans le renforcement des liens de fraternité et d’amitié entre les deux parties.

De son côté, le directeur du département de la jeunesse au secrétariat général du CCG, Walid Farhane, a relevé que cette réunion sera notamment l’occasion de débattre des problèmes communs entre les ministères de la jeunesse des pays du Conseil et le ministère marocain, afin d’élaborer un plan d’action commun pour leurs prochains programmes, activités et stratégies.

M. Farhane a, par ailleurs, rappelé que cette réunion intervient après la tenue de la 39è session du Conseil supérieur de coopération des pays du Golfe, dont la Déclaration finale a insisté sur la coopération avec le Maroc dans les domaines définis par les conventions communes.

Dans le même sillage, le chef de service des activités pour la jeunesse au Secrétariat général du CCG, Mansour Ahmed El Mansour, a mis en exergue les liens historiques entre le Royaume et les pays du Golfe, saluant les efforts de coopération des deux parties « à un moment où la sensibilisation des jeunes à servir de modèles au service de leurs pays est plus que jamais nécessaire ».

LNT avec MAP