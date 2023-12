Dans le contexte de la conférence Atlantic Dialogues, qui rassemble des personnalités influentes du bassin atlantique, le Policy Center for the New South (PCNS) annonce le lancement de l’édition 2023 de son programme : Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL).

Le Policy Center : un centre névralgique pour les jeunes leaders

Chaque année, le Policy Center for the New South réunit de 30 à 50 jeunes leaders âgés de 25 à 35 ans, démontrant leur leadership et leur initiative dans divers domaines tels que la politique, la finance, les affaires, la société civile, la recherche et les médias. Ces jeunes aspirent à avoir un impact significatif dans leurs domaines respectifs. Le programme ADEL offre à ces jeunes leaders l’opportunité de contribuer à l’élaboration des politiques et à la construction des récits. Pour l’édition de cette année, 43 jeunes leaders de 26 pays se joindront à la communauté déjà formée par 380 anciens participants. Ils participeront à des séminaires et des ateliers de formation au leadership prévus du 11 au 13 décembre, contribuant ainsi à enrichir les échanges d’idées et d’expériences au sein du Programme ADEL.

ADEL : une approche novatrice du leadership axée sur l’Atlantique et l’Afrique

Le programme ADEL se démarque par son engagement envers la région de l’Atlantique et l’Afrique, offrant aux participants une perspective spécifique et pertinente pour ces zones géographiques. Sa particularité réside dans son approche inclusive, intégrant activement les anciens participants dans sa programmation continue, créant ainsi une communauté dynamique et collaborative. Le programme établit des liens entre les jeunes professionnels du Nord et du Sud, favorisant un échange culturel riche et une compréhension mutuelle approfondie.

De plus, le programme intègre les participants à la prestigieuse conférence Atlantic Dialogues, offrant une plateforme unique pour contribuer activement aux discussions internationales et croiser des perspectives générationnelles avec les décideurs de la région, présents et anciens. Ainsi, la combinaison de la focalisation sur l’Atlantique et l’Afrique, l’inclusion des anciens participants et la connexion entre les jeunes du Nord et du Sud font du programme ADEL une expérience de leadership exceptionnelle, transcendant les frontières et renforçant le tissu social et professionnel des participants.

L’excellence atlantique à l’honneur

Pour cette 12ème édition, 1200 jeunes de 25 à 35 ans ont soumis des candidatures exceptionnelles, témoignant du succès du programme et de son excellence atlantique et marocaine. Le processus de sélection, rigoureux et en trois étapes, garantit que seuls les candidats les plus qualifiés et adaptés au programme sont retenus, renforçant ainsi la qualité de chaque cohorte. Le processus de sélection se base sur quatre critères : esprit d’initiative, potentiel de leadership, vision et ambition de renforcer les liens transatlantiques.

Les Emerging Leaders 2023 comptent 29 femmes et 14 hommes, avec une représentation diversifiée de 15 Africains, 10 Européens, 9 Nord-américains, 8 Sud-américains et Caribéens, et 1 Asiatique. En ce qui concerne la répartition sectorielle, les participants proviennent de divers horizons, avec 30 % issus de la société civile ou d’organisations non gouvernementales (ONG), 15 % du secteur privé, 15 % des gouvernements, 12,5 % des organisations internationales, 7,5 % du secteur public et 5 % du monde universitaire.

Parmi les participants, on trouve des individus tels que Tony Bishop (États-Unis), Conseiller Principal à la Maison-Blanche : Bureau du Directeur National de la Cyber-sécurité ; Stella Chelangat Mutai (Kenya), Consultante Géospatiale au Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies ; Khadija Hamouchi (Belgique), Coordinatrice de Projets d’Innovation à l’Union Internationale des Télécommunications ; David Lawless (Canada), Conseiller Principal en Politique au Gouvernement du Canada ; Bitania Lulu Berhanu (Ethiopie), Directrice de Programme à Amref Health Africa ; et Thiago Elert Soares (Brésil), Responsable des Partenariats au Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies.

Le programme ADEL de cette année promet une expérience diversifiée avec des sessions variées. Les participants auront l’occasion d’explorer les opportunités autour du bassin Atlantique, d’affiner leurs compétences en storytelling, de discuter de la durabilité dans les politiques publiques et de maximiser le pouvoir du networking. Dans l’ensemble, le programme ADEL vise à former de manière engageante et pertinente les leaders émergents.

Développement d’une communauté résiliente

Le programme ADEL a pour objectif la création d’une communauté qui perdure au-delà du cadre de la conférence Atlantic Dialogues, offrant aux participants diverses opportunités tout au long de l’année. Cela inclut la possibilité de contribuer aux publications du Policy Center et de jouer des rôles de conférenciers lors des événements organisés par le think tank. En 2022, d’anciens participants au programme ADEL ont rédigé de nombreux articles d’opinion publiés sur le site du Policy Center, tout en prenant part à la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (African Peace and Security Annual Conference – APSACO) à Rabat. Notamment, les anciens d’ADEL 2018, Ahmed Rachid El-Khattabi et Hamza Rkha Chaham, ont contribué au rapport Atlantic Currents, présenté lors de l’inauguration de la 11ème édition des Atlantic Dialogues. En 2023, les ADELs ont déjà publié 8 opinions sur la plateforme du Policy Center.

Durant la 12ème conférence, la nouvelle cohorte participera activement aux débats principaux et interagira avec l’ensemble de la communauté des Atlantic Dialogues. Comme de coutume, la séance plénière de clôture sera dédiée à cette cohorte, assurant ainsi que la voix de l’avenir du bassin atlantique soit pleinement entendue.

LNT avec Cdp

