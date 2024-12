Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dans le cadre de la conférence internationale annuelle Atlantic Dialogues, le Policy Center for the New South (PCNS) organise l’édition 2024 de son programme : Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL).

Le PCNS : une passerelle générationnelle pour les leaders de demain

Le Policy Center for the New South se positionne comme un véritable ‘’hub’’ pour jeunes décideurs, en réunissant chaque année entre 30 et 50 professionnels âgés de 25 à 35 ans, issus de divers horizons tels que la politique, la finance, la société civile, les affaires, la recherche ou encore les médias. Ces jeunes, porteurs d’initiatives et de ‘’leadership’’, aspirent à créer un impact significatif dans leurs domaines respectifs. À travers le programme ADEL, ils bénéficient d’une plateforme unique de réseautage, de partage d’expériences et de dialogue intergénérationnel, favorisant ainsi le développement de compétences en ‘’leadership’’, pensée stratégique et prise de décision. Pour cette édition 2024, 41 jeunes leaders provenant de 22 pays viendront enrichir une communauté représentant 74 nationalités.

Lors de séminaires et ateliers conçus et organisés à leur attention, du 8 au 11 décembre, ces talents émergents bénéficieront de formations assurées par des mentors expérimentés, favorisant un transfert de connaissances interculturelles et renforçant une compréhension mutuelle. Le programme ADEL vise à bâtir une communauté mondiale de leaders éclairés, prêts à relever les défis globaux et à contribuer activement à l’élaboration de politiques publiques et de récits impactants.

ADEL : une Vision innovante du leadership axée sur l’Atlantique et l’Afrique

Le programme ADEL se distingue par son engagement envers l’Atlantique et l’Afrique, offrant aux participants une perspective spécifique et pertinente pour ces zones géographiques. Sa singularité réside dans son approche inclusive, intégrant activement les anciens participants dans sa programmation continue, créant ainsi une communauté dynamique et collaborative. Le programme établit des liens entre les jeunes professionnels du Nord et du Sud, et favorise un échange culturel riche et une compréhension mutuelle accrue.

Il intègre, enfin, les participants dans la prestigieuse conférence annuelle Atlantic Dialogues, en offrant une plateforme unique pour contribuer aux discussions internationales et croiser des perspectives générationnelles avec les décideurs de la région (présents et anciens). Le focus sur l’Atlantique et l’Afrique, l’inclusion des anciens ADELs, et la connexion entre les jeunes du Nord et du Sud font du programme une expérience de leadership exceptionnelle qui transcende les frontières.

L’excellence atlantique

Pour cette 13e édition d’Atlantic Dialogues, 1300 jeunes, âgés de 25 à 35 ans, s’étaient portés candidats, signe du succès du programme et de son excellence atlantique et marocaine. Le processus de sélection, rigoureux et conçu en trois étapes, fait en sorte que seuls les candidats les plus qualifiés et qui répondent le plus aux exigences du programme qui sont retenus, renforçant ainsi la qualité de chaque cohorte. Le processus de sélection se base sur quatre critères : esprit d’initiative, potentiel de leadership, vision et ambition de renforcer les liens transatlantiques.

Les Emerging Leaders 2024 comptent 22 femmes et 19 hommes. Parmi eux, figurent 11 Africains, 9 Européens, 9 Nord-américains, 10 Sud-américains et Caribéens et 2 Asiatiques. En ce qui concerne la répartition sectorielle, les participants se déclinent comme suit : 24,4 % sont issus de la société civile ou d’organisations non gouvernementales (ONG), 19,5% du secteur privé, 9,7 % des gouvernements, 29,3% des Organisations internationales, 12,1 % du secteur public et 4,8 % du monde universitaire.

Pour ne citer que quelques-uns d’entre eux, Amandla Ndisi (Kenya), Foreign Service Officer , Ministère des Affaires étrangères et de la Diaspora; Natalie Delille (USA), Responsable de l’Impact Social Mondial chez Visa, Fondatrice et PDG de DearSociety; Alexander Parsalidis(Canada), Analyste en Politique commerciale, Gouvernement du Canada; Eduarda Zoghbi (Brésil), Spécialiste du Climat et de l’Énergie, Fonds d’Investissement Climatique et Sauradeep Bag (Inde), Chercheur Associé, Observer Research Foundation (ORF).

Le programme ADEL 2024 promet une diversité stimulante avec des sessions variées. Les participants auront notamment l’occasion d’explorer les opportunités présentes autour du bassin Atlantique, d’affiner leurs compétences en ‘’storytelling’’, de discuter de la durabilité dans les politiques publiques, et de maximiser le pouvoir du ‘’networking’’. Une expérience exceptionnelle, le programme ADEL vise à former les leaders émergents de manière engageante et pertinente.

