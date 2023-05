Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du Maroc s’est établi à 136,7 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2023, en hausse de 1,6% par rapport à la même période une année auparavant.

Ce résultat bénéficie de la croissance soutenue de l’activité commerciale et de la maitrise des charges et du coût du risque, indique Crédit du Maroc dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est élevé à 718,9 MDH, en progression de 11% par rapport à fin mars 2023, ajoute la même source.

Concernant la marge nette d’intérêt, elle s’est appréciée de 9,1% à plus de 544,2 MDH, profitant de l’élargissement du fonds de commerce et de la poursuite de l’optimisation du coût de la ressource, alors que la marge sur commissions a affiché une hausse de 9,3% à 124,2 MDH grâce, notamment, à la performance des filières spécialisées en monétique, commerce international et cash management.

Au titre du 1er trimestre 2023, l’évolution des créances en souffrance reste maîtrisée à +2,2 %, soit 3 801,1 MDH, avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 7,6 %, en amélioration de 40 bps. De son côté, le coût du risque consolidé du premier trimestre 2023 se situe à 58,5 MDH avec un taux de coût du risque qui s’élève à 0,46 %. Le taux de couverture des créances en souffrance s’établit, à fin mars 2023, à 87,7 % reflétant ainsi la politique prudente de Crédit du Maroc en matière de provisionnement.

Le résultat des opérations de marché a progressé de 26,8% à 78,6 MDH, grâce à l’orientation positive de l’activité de change en dépit d’un contexte défavorable sur l’activité obligataire, note le communiqué.

Pour ce qui est des filiales de Crédit du Maroc, elles génèrent un PNB global de 54,1 MDH à fin mars 2023, en hausse de 4,7% par rapport à fin mars 2022, relève le communiqué.

S’agissant du résultat brut d’exploitation, il s’est apprécié de 14,4% à 337,5 MDH au T1-2023, porté par la hausse du PNB consolidé. Le coefficient d’exploitation, s’est établit, quant à lui, à 53%.

Enfin, la banque explique qu’elle s’est engagée dans une transformation profonde qui se traduit par une amélioration continue de l’expérience apportée à ses clients à travers l’enrichissement de ses parcours de banque à distance et la poursuite de la mise en place des espaces de libre-service bancaire dans l’ensemble des régions du Royaume. Et de conclure que l’expérience collaborateur, pierre angulaire de cette dynamique de transformation, a été repensée avec le transfert du siège social de la Banque aux « Arènes », sis au 201, boulevard d’Anfa, Casablanca, avec un nouveau siège, qui respecte les normes environnementales internationales, et vient ainsi signer le démarrage d’un nouveau chapitre pour Crédit du Maroc, porteur de grandes ambitions.

LNT avec CdP

