Sous le thème « Célébrer le patrimoine, investir le progrès », cette 2ème édition a été marquée par la signature d’une convention entre la Société Financière Internationale du Groupe Banque Mondiale et Tamwilcom. Ce partenariat visant à soutenir le secteur culturel et créatif se décline en trois axes dont l’étude de marché, le programme d’assistance technique et l’offre de financement.

L’accès au financement, identifié par la majorité des professionnels comme étant un frein au développement du secteur, a été évoqué à travers des expériences au Maroc telles que le crowdfunding. Ce mode de financement ouvrira de nouvelles opportunités notamment dans la phase de gestation des projets, mais également pour de l’investissement plus conséquent.

Des expériences réussies à l’international ont permis de débattre de l’intérêt de créer un fond public-privé dédié au financement de projets culturels. Cette approche à mi-chemin entre le sponsoring et le mécénat permettrait aux bailleurs de fonds de faire analyser les projets par des experts qualifiés dans les différentes filières et renforcer la qualité de la production nationale.

A cet effet, la FICC a annoncé qu’elle présentera sa proposition pour un statut spécifique à l’entreprise culturelle d’ici fin 2024. La fédération a également annoncé qu’elle travaille sur l’élaboration d’une proposition de loi sur le mécénat.

Des initiatives qui permettront de mieux répondre aux besoins du secteur et des professionnels qui ont manifesté leur ambition de porter à 1,5 % voir 2% le poids des ICC dans le PIB du pays d’ici 2030.

Pour l’organisation, cette deuxième édition, placée sous le signe de l’innovation et du PPP, a permis de mettre en valeur des chiffres encourageants : le secteur des ICC a enregistré 33% de nouvelles créations d’entreprises depuis 2019, et une croissance de 20% d’emplois déclarés.

Pendant ces deux journées, des cinq panels thématiques, il ressort en priorité que la créativité retrouve plus que jamais ses lettres de noblesses dans un environnement mondial très compétitif et dont les évolutions technologiques ne cessent de redéfinir les règles du jeu…

H.Z

