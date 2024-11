Le 11 novembre 2024, l’Agence Française pour le Développement (AFD) et l’Université Euromed de Fès (UEMF) ont officiellement lancé la deuxième édition du programme Tech4Farmers lors d’un webinaire. Ce programme d’incubation de 12 mois vise à promouvoir l’innovation dans le secteur agricole marocain en soutenant des solutions technologiques adaptées aux défis locaux.

Un programme stratégique pour l’Agritech marocain

Tech4Farmers fait partie du projet Tamkin Li Tanmia, financé par l’AFD et porté par l’UEMF, qui aspire à construire un écosystème durable pour l’Agritech au Maroc. En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, le Pôle Digital de l’Agriculture et des partenaires publics et privés, Tech4Farmers se veut une plateforme régionale d’innovation. Le programme est mis en œuvre par IMPACT Lab en collaboration avec BearingPoint, offrant aux participants un parcours d’incubation structuré incluant formations, coaching et accès à des ressources techniques.

Bilan de la première édition et nouvelles perspectives

La première édition de Tech4Farmers, lancée en mai 2024, a accompagné 15 startups marocaines innovantes, dont Deepleaf (détection précoce des maladies), ARWA (optimisation de l’irrigation), Jodoor (production hydroponique), Lombrisol (vermicompost) et Jafife (séchage solaire). En six mois, ces startups ont bénéficié de plus de 130 heures de coaching et de 20 mises en relation stratégiques, leur permettant de lever près de 1,5 million de dirhams.

Pour cette seconde édition, le programme sélectionnera 20 projets visant des défis agricoles tels que l’adaptation au changement climatique, l’amélioration des rendements et la transformation des produits agricoles. Les candidats doivent proposer des solutions innovantes, avec un prototype déjà opérationnel et adapté aux besoins des exploitants marocains. Chaque projet sélectionné aura la possibilité de recevoir un soutien financier pouvant atteindre 100 000 dirhams pour couvrir les besoins en équipement et expertise.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur dossier jusqu’au 8 décembre 2024 via le site officiel https://tech4farmers.ma. Les projets seront évalués par un jury d’experts selon leur innovation, maturité, modèle économique et potentiel de croissance.

