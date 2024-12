L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a donné jeudi le coup d’envoi de la deuxième édition du Tournoi marocain des Jeunes Mathématiciens (MTYM).

Du 26 au 29 décembre 2024, ce sont 176 lycéens, triés sur le volet parmi 800 candidats issus de toutes les régions du Maroc, qui investissent le campus pour se mesurer les uns aux autres lors de cette compétition intellectuelle de haut niveau.

Organisé en partenariat avec l’association « Math Maroc », le MTYM vise à célébrer l’excellence mathématique de la jeunesse marocaine, à stimuler la recherche scientifique chez les plus jeunes et à faire des mathématiques un levier d’innovation et d’égalité des chances.

S’exprimant lors de cette rencontre, le directeur exécutif de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI), Cherif Belefkih, a souligné que ce rassemblement réunit des élèves de première et deuxième année de baccalauréat intéressés par le domaine des mathématiques, et plus particulièrement les mathématiques appliquées.

Il a précisé que la compétition a débuté avec la participation de 800 élèves du secondaire venant de tout le Maroc, et que des phases de sélection ont permis de retenir ces participants pour la phase finale.

« Aujourd’hui, nous accueillons à l’Université Al Akhawayn 176 participants de 9 régions du Maroc, dont un tiers sont des jeunes filles », a-t-il déclaré, mettant en avant l’un des objectifs principaux de ce rassemblement qui est d’encourager les jeunes à s’intéresser aux mathématiques.

Il a souligné que l’ambition n’est pas de former une élite restreinte, mais de « généraliser la qualité » et de la rendre accessible à tous.

M. Belefkih a également évoqué le caractère abstrait des mathématiques, tout en insistant sur leurs applications concrètes dans presque toutes les sciences, les qualifiant de « mère des sciences ».

De son côté, Manal Saou, membre de l’association Math Maroc, a expliqué que l’objectif de ce concours est d’accroître la passion des étudiants marocains pour les mathématiques, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique.

Elle a précisé que le but est de leur proposer un ensemble de problèmes mathématiques qui n’ont pas de solutions connues, notant que leur objectif est de fournir les idées qui rapprochent de la solution finale.

« Nous attendons d’eux qu’ils stimulent leur imagination scientifique afin de nous proposer les meilleures et les plus efficaces solutions pour résoudre les problèmes posés », a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration à la MAP, le professeur de Mathématiques à l’université Al Akhawayn et membre du jury, Oualid Kafi, a souligné que cette édition est différente des Olympiades classiques.

« Concrètement, ce groupe d’élèves sera réparti en 48 équipes et il y aura une compétition autour d’un ensemble de problèmes et de thèses mathématiques « , a-t-il expliqué.

Il a décrit le processus comme une « joute scientifique » visant à encourager la recherche scientifique dès le plus jeune âge, mettant en avant l’objectif d’encourager ces jeunes à développer leur esprit critique et analytique.

Il a également évoqué l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement des mathématiques comme une piste de réflexion et un des résultats attendus de ce tournoi.

Cette édition est marquée par la participation exceptionnelle d’un élève de première année du collège, membre d’une équipe de la ville de Tanger, qui a réussi à se qualifier pour les phases finales.

Selon les organisateurs, ce tournoi représente une opportunité exceptionnelle pour les jeunes de développer des compétences essentielles telles que la résolution de problèmes, le travail en équipe et la prise de parole en public.

LNT avec MAP

