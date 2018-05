PARTAGER Le 2ème Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat a désigné ses vainqueurs

La deuxième édition du Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat, qui vise à renforcer les interactions entre le monde économique, les établissements d’enseignement supérieur et le monde de la recherche, a pris fin, samedi soir à Casablanca, avec la remise des prix aux meilleurs projets sélectionnés. Au terme de 48 heures du challenge, les étudiants ont suivi plusieurs formations courtes et ont été accompagnés et conseillés par des professionnels de l’entrepreneuriat.

Les challengeurs répartis en 12 équipes ont simulé la création d’un projet d’entreprise autour d’une des quatre thématiques liées au Business, nouveaux services à la personne, développement social et Villes durables.

Le projet devrait répondre à des besoins concrets du Maroc ou de l’Afrique dans une perspective « durable ».

Le grand prix a été attribué à l’équipe « IA for business » pour son projet « GREEN EYES », qui met les nouvelles technologies au service de l’agriculture de précision pour une optimisation et un meilleur rendement agricole. Des prix thématiques ont également été remis aux équipes finalistes « Nouveaux services à la personne » , « Développement social » et « Ville durable ».

Le Prix France Alumni Maroc, des portes cartes Mont Blanc, a été décerné au projet « Afrique Booster », incubateur dédié aux migrants diplômés résidant au Maroc afin de pallier leurs difficultés d’insertion socio-professionnelle et de capitaliser sur leurs expériences.

Cette finale a enregistré la présence de Hicham El Guerrouj, champion olympique, président de l’association Beni-Snassen et ambassadeur de la candidature du Maroc pour le mondial de football en 2026.

Cette compétition, initiée par l’Ambassade de France au Maroc, l’Institut français du Maroc, Emlyon business school (campus Casablanca), et France Alumni Maroc, a pour vocation de réunir des étudiants de France et du Maroc, issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce, d’architecture et de sciences politiques pour favoriser la coopération entre les deux pays.

LNT avec MAP