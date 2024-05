25è édition du Festival Gnaoua: un quart de siècle au service du rayonnement du Maroc

Le premier projet est dans la lignée du travail entrepris par le Festival depuis plusieurs années : mettre le Maroc au cœur de l’excellence musicale mondiale et encourager les talents du continent. Tandis que le second rejoint la série d’initiatives menées par le Festival depuis sa création pour approfondir la connaissance et la transmission du patrimoine gnaoui.

« La culture ancestrale des Gnaoua est un trésor inestimable que nous avons défendu passionnément depuis plus de 25 ans et porté jusqu’à son inscription à l’UNESCO. La musique des Gnaoua a laissé son empreinte sur la scène musicale mondiale. Cette culture et ce festival ont servi le Maroc dans ce qu’il a de plus emblématique, son message de paix, de coexistence et d’ouverture sur le monde », a déclaré Neïla Tazi, productrice du Festival.

Dans le contexte mondial actuel où cette mission devient encore plus essentielle, Essaouira et les maâlems Gnaoua accueilleront de nouveau des musiciens, des intellectuels, des journalistes et des mélomanes venus du monde entier pour porter ensemble les messages de fraternité, de tolérance et de paix.