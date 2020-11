PARTAGER Ald Automotive présente son plan stratégique en 5 ans

ALD, leader mondial des solutions de mobilité, vient d’annoncer à travers un communiqué de presse la mise en place de son plan mondial stratégique en 5 ans, baptisé « Move 2025 ».

Ce plan repose sur quatre piliers stratégiques : Clients – Être reconnu comme le fournisseur le plus innovant de solutions et services de mobilité grâce à la digitalisation, la personnalisation, la flexibilité, un service client exemplaire et une marque unique en matière de mobilité ; Croissance – Être le leader mondial des solutions de mobilité durable en élargissant ses implantations et sa base de clientèle au travers de nouveaux partenaires de mobilité, des acquisitions ciblées et des nouvelles solutions de mobilité ; Responsabilité – Placer l’humain et la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de toutes ses activités ; Performance – Générer de la valeur tout au long du cycle économique dans un cadre opérationnel solide pour faire croître l’entreprise de manière rentable.

Les ambitions de Move 2025 se traduisent par trois axes clés. Le premier est la location longue durée & la gestion de flotte, et ALD continuera de développer son offre de location longue durée et de gestion de flotte avec un potentiel de croissance important. Le nombre « total des contrats1 » gérés par ALD devrait atteindre environ 2,3 millions d’ici 2025, comprenant des acquisitions ciblées. Les autres principaux moteurs de croissance organique seront la location aux particuliers et les nouvelles solutions de mobilité2 qui devraient augmenter d’environ 15% sur la période 2019-2025, notamment avec ALD Flex (doublement des unités3 attendu à environ 60.000 d’ici 2025) et la location de voitures d’occasion avec le ALD 2nd Life Lease (devant atteindre environ 125.000 unités d’ici 2025). Le 2ème axe concerne la poursuite des investissements dans des capacités digitales, avec un budget supplémentaire de 66 millions d’euros qui sera alloué aux investissements digitaux sur les 4 piliers stratégiques au cours des 5 prochaines années. Le 3ème repose sur la mobilité électrique : ALD veut continuer à dominer le marché dans la transition vers des véhicules à faibles émissions. La part des véhicules électriques dans les livraisons de voitures neuves devrait atteindre environ 30% d’ici 2025. D’ici 2030, ALD cible environ 50% de livraisons de véhicules électriques à batterie.

Les objectifs stratégiques opérationnels et financiers de Move 2025 concernent en premier le nombre « total des contrats » qui devrait atteindre environ 2.3 millions d’ici 2025, y compris des acquisitions ciblées. Parmi le « total des contrats », la part de la flotte financée7 devrait se situer à 80-85% en 2025. Pour leur part, les marges des contrats de location et de services, pris dans leur ensemble augmenteront au moins proportionnellement au total des contrats pour la période 2019-2025 grâce à une pénétration accrue des services et des économies d’échelle. Le coefficient d’exploitation (hors résultat des ventes de véhicules) devrait s’améliorer entre 46% et 48% d’ici 2025, etlLe taux de distribution de dividendes sera en hausse de 50% à 60% pour la période de 2020-2025, avec un maintien du ratio capitaux propres / total actifs en ligne avec sa fourchette historique grâce à une forte génération de capital.

ALD a aussi décliné une série d’objectifs non financiers touchant les domaines social et environnemental. « Move 2025 est un plan ambitieux basé sur la transformation que nous avons entamée il y a 5 ans pour saisir des opportunités de croissance, que nous avons identifiées sur le moyen et le long terme. Avec ce nouveau plan stratégique, ALD se positionne au cœur de l’évolution du monde de la mobilité et affirme son leadership sur le marché pour devenir un acteur totalement intégré de solutions de mobilité durable et LE leader mondial de l’industrie de la location longue durée », selon Tim Albertsen, Directeur général d’ALD International.

LNT