La labellisation Posi-Check maintenue pour le Groupe Kenzi Hotels

Au vu de la crise sanitaire, le Groupe Kenzi Hotels avait fait appel à Cristal International Standards pour la mise en place des protocoles d’hygiène et de sécurité.

Cette institution vient en effet de publier une nouvelle solution d’audit pour aider à la prévention de la propagation des infections (POSI : Prevention of Spread of Infection/ Prévention des propagations des infections).

La solution d’audit POSI-Check est conçue pour formuler et surveiller une réponse efficace aux infections transmissibles dans les hôtels et restaurants du monde entier. Le groupe KENZI a obtenu il y a quelques mois la labellisation POSI-Check pour la totalité de ses 10 établissements dans 6 destinations à travers le Royaume: Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Ouarzazate et Er-Rachidia. Ceci étant, le maintien du certificat est aussi important que son obtention.

Le Groupe Kenzi a donc annoncé qu’à la suite de l’audit, qui est effectué tous les 2 mois et qui a eu lieu le 07 septembre, que le certificat a été renouvelé. Cette visite a montré une maitrise totale des risques de propagation des infections et des maladies pour la sécurité des clients et collaborateurs, dit-on auprès du groupe, qui été félicité pour cette progression et ce bon niveau d’hygiène. Les mesures sanitaires prises les établissements incluent : une désinfection totale de tout l’établissement par fumigation, nébulisation et pulvérisation; virucides et désinfectants pour toutes surfaces et textiles. Nettoyage quotidien par nébulisation dans tout l’hôtel, aussi bien les espaces publics dédiés aux clients que les espaces privés comme les cuisines, l’économat, les locaux techniques, la buanderie et les bureaux; mise en place de mesures de distanciation sociale (avec marquages au sol) dans les locaux communs, bars, restaurants, spa, salle de sport, salles de réunion et ascenseurs; port du masque obligatoire dans l’hôtel pour les collaborateurs et les clients; distributeurs de gel hydro alcoolique disponible dans les lieux communs lobby, restaurants, salles de réunion, couloirs, Spa, salle de sport…

Pour rappel, Cristal International Standards est le leader mondial dans les systèmes et les services pour les labels de qualité, la gestion des standards et des risques associés.

LNT