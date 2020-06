PARTAGER La CTM lance le « tour du Maroc solidaire »

Àl’approche du déconfinement, la Compagnie de Transports au Maroc (CTM) poursuit les initiatives de soutien à la population locale, annonce un communiqué de la société, qui cite le dernier exemple en date, le « tour du Maroc solidaire », une opération virtuelle inédite faisant appel à la générosité des Marocains pour soutenir le fonds national de lutte contre le Covid-19.

Le tour du Maroc solidaire est une opération digitale d’appel aux dons auprès de la communauté de fans et followers de CTM ainsi que de tous les Marocains via un site web dédié « ctm-dons.ma ». La compagnie met ainsi en vente des tickets virtuels aux prix symboliques de 20, 50 et 100 Dhs respectivement. Ces dons seront ensuite convertis en kilomètres et détermineront le trajet quotidien du car CTM (lui aussi virtuel) à travers le Maroc. L’opération se poursuivra jusqu’au jeudi 11 juin.

L’opération solidaire permettra aux internautes de redécouvrir les villes du pays dans un cadre ludique et participatif, déclare-t-on auprès de la CTM. Enfin, l’ensemble des dons récoltés sera reversé au fonds national de lutte contre le Covid-19.

« Notre identité ne se résume pas uniquement au transport de personnes et de marchandises. Nous sommes avant tout une entreprise marocaine et citoyenne. En cette période de crise, nous mobilisons toutes nos ressources humaines et techniques en vue d’alléger l’impact de l’épidémie Covid-19 sur nos concitoyens, particulièrement dans les régions reculées du Royaume. L’opération du tour du Maroc solidaire est un parfait exemple de l’esprit conjoint d’initiative et de solidarité dont les Marocains sont capables quand les circonstances l’exigent. CTM poursuivra quant à elle sa mobilisation à travers différents chantiers et opérations de soutien », déclare la Direction Générale de CTM.

En parallèle de cette opération inédite, le dispositif mis en place par CTM prévoit également le lancement une plateforme web dédiée à la pandémie Covid-19. Cette plateforme contiendra informations sanitaires relatives au coronavirus, des conseils de prévention, des liens et vidéos de l’Organisation Mondiale de la Santé et du ministère marocain de la Santé, mais également des statistiques de l’épidémie ainsi que les numéros d’assistance locaux.

La CTM, après l’arrêt de son activité commerciale dû au confinement généralisé, a mis à disposition sa flotte d’autocars pour faciliter l’état de sécurité sanitaire, et s’est également investie aux côtés de la société civile pour venir en aide aux franges les plus vulnérables de la population, poursuit le communiqué.

Ainsi, CTM Messagerie, filiale de transport de messagerie et de marchandises de CTM, a prêté main forte à l’association Maroc Impact en acheminant plusieurs tonnes de denrées de première nécessité de Casablanca à Rabat et Agadir. Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’opération Solidaires Avec les Coopératives (SAC), qui porte sur la distribution de paniers solidaires, 100 % sourcés auprès du tissu coopératif rural de par leurs contenants et leur contenu. En contribuant à cette action, CTM « s’engage auprès des territoires et des populations vulnérables, et démontre son soutien aux coopératives marocaines, fortement affectées par la crise liée à la pandémie du coronavirus, » conclut le texte.

LNT avec CdP