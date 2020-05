PARTAGER Benchaâboun : Les acteurs économiques doivent reprendre leurs activités « directement » après l’Aïd

Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun a appelé mardi tous les acteurs économiques à reprendre leurs activités « directement après les jours de l’aid », à l’exception des entreprises qui ont été suspendues par des décisions administratives rendues par les autorités compétentes.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, M. Benchaâboun les a également exhorté à davantage de mobilisation et d’engagement afin de garantir les conditions adéquates pour l’élaboration d’un plan de relance de l’économie nationale, sur lequel l’exécutif œuvre pour définir les principaux axes d’un projet de loi de finances rectificative.

Il a saisi cette occasion pour demander aux patrons et dirigeants d’entreprises à poursuivre l’application rigoureuse des mesures préventives et proactives afin d’assurer la sécurité des employés, des salariés et des clients.

Le responsable gouvernemental a aussi souligné que le ministère veille à faire du plan de relance économique une charte pour la redynamisation de l’économie et de l’emploi, basée sur une ambition commune et partagée entre toutes les parties prenantes (Etat, entreprises, secteur banquier et partenaires sociaux), et ce conformément à des engagements clairement définis et basés sur des mécanismes efficients de suivi et d’évaluation.

Ce plan constituera sans nul doute un levier important qui permettra d’accompagner la reprise progressive des différents secteurs de l’économie nationale et la mise en place des conditions adéquates à une relance économique prometteuse pour l’après crise, a-t-il souligné.

LNT avec MAP