Lorsqu’on évoquera l’année 2020 pour le secteur automobile, elle sera sans doute qualifiée d’«annus horribilis», une année horrible, tant ses performances, c’est-à-dire les ventes aux particuliers essentiellement, auront été fortement impactées par la pandémie du coronavirus.

Cette crise sanitaire, en effet, aura d’abord mis à zéro quasiment toutes transactions durant les trois mois et demi de confinement, au printemps dernier, du fait à la fois de la désaffection des acheteurs, contraints de rester chez eux, mais aussi de la décision des autorités publiques de restreindre l’importation de véhicules neufs.

Et ce n’est qu’à partir du début de juillet que l’on a pu assister à un rebond, remarquable d’ailleurs, parce que les distributeurs se sont retroussé les manches et ont mis en place une politique de vente très attractive avec des ristournes auxquelles les citoyens-conducteurs n’auraient jamais pu rêver, y compris dans les conditions maximales des salons biannuels de l’automobile.

Des tarifs marqués par des ristournes, de 20% à 30% en moyenne, des crédits immédiats sans intérêts, des paiements différés de plusieurs mois, «achetez en 2020, payez en 2021», et d’autres offres encore ont permis aux différents concessionnaires et distributeurs de limiter la casse même si, à la fin de l’année, la performance globale du secteur sera négative avec une chute conséquente puisqu’au terme des trois premiers trimestres, la chute enregistrée était de -26,41% par rapport à la même époque de 2019.

Cependant, ce qui aura été remarquable et remarqué, c’est le redémarrage observé dès le mois de juillet, lorsque le déconfinement fut entamé et les promotions mises en place. En effet, les trois mois de l’été ont permis au secteur de redresser la tête, avec en septembre, une progression de 11,31% en glissement annuel.

Mais cette embellie s’est quelque peu assombrie dès le mois d’octobre en raison de la pénurie de voitures neuves alors que la demande était, sur le papier, toujours forte.

Les concessionnaires ont donc subi ce contrecoup qui s’est traduit par un repli de 4,70% en octobre et 4,4% en novembre.

Et, alors que le mois de décembre, traditionnellement marqué par des offres promotionnelles importantes des distributeurs et concessionnaires bat son plein, il serait étonnant que l’on retrouve les (courtes) performances de l’été !

2020 laissera donc un souvenir au goût amer pour le secteur de la distribution automobile qui espèrera que l’année 2021, avec la mise ne place des vaccins anti-Covid-19, marquera réellement la reprise pour chacun des opérateurs !

Fahd YATA