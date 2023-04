Lorsque le 1er mai, journée historique et internationale de mobilisation des travailleurs pour leurs droits, coïncide avec un lundi, c’est le karma qui semble se manifester. Si cette année encore, pour bon nombre de nos concitoyens, ce 1er mai sera l’occasion de profiter d’un long week-end, cette journée porte pourtant des enjeux ô combien tendus face à une conjoncture économique catastrophique pour les travailleurs marocains.

Ce sont, coup après coup, plusieurs couches de difficultés qui se sont cumulées ces dernières années. Les causes ayant des conséquences, de la pandémie dont les plus démunis de la population ne se sont pas remis, à la sécheresse structurelle couplée à la hausse des prix de l’alimentaire, en passant par l’explosion du budget des hydrocarbures pour les ménages, pas de doute possible, la cocotte sociale est sous une pression inégalée.

Alors que font les forces en présence de ce qu’on appelle traditionnellement le Dialogue social, entre les représentants des travailleurs, ceux du patronat et l’État à travers son Gouvernement ?

Du côté des syndicats, un seul mot d’ordre et un objectif communs, obtenir une augmentation générale des salaires, comme promis par l’Exécutif en septembre dernier. Le raisonnement est simple, face à une inflation installée, les salaires doivent suivre. Sauf que la dégradation du pouvoir d’achat des ménages marocains s’inscrit dans une période également de faible croissance et le Gouvernement ne dispose pas d’une grande profondeur de poches dans ce contexte, le serpent se mord la queue.

Mais, comme son nom l’indique, le processus en cours de Dialogue Social, a le mérite d’exister et de rassembler autour de la table les partenaires sociaux régulièrement. Peu ou prou donc, les discussions entamées vont porter leurs fruits dans une logique de consensus. Pour preuve, le Gouvernement, très attendu en toute logique et dans l’œil du cyclone sur ce sujet, semble avoir à cœur de tenir les engagements déjà forts du 1er mai dernier. La promulgation du Code du Travail, la loi relative à l’exercice du Droit de Grève, les soutiens sectoriels nombreux, sont des avancées concrètes réalisées dans un temps court. De même, la nouvelle vision et stratégie nationale pour le Tourisme, qui a emporté l’adhésion des acteurs du secteur, concerne un pan large des travailleurs marocains. Le SIAM, qui fait son grand retour la semaine prochaine, mettra aussi certainement en lumière les challenges relevés par le Maroc sur le terrain vital de l’agriculture et dont la sécurité alimentaire de nos concitoyens est l’objectif affiché.

Sur le plan structurel, les choses bougent aussi et la politique sociale du Gouvernement, fortement impulsée par le Roi Mohammed VI, prend de plus en plus forme. Ainsi, la généralisation de l’AMO ou le Revenu Social Unifié sont aussi des réponses de fond au renchérissement du coût de la vie par la protection des plus pauvres. C’est d’ailleurs ce que relève le dernier rapport du FMI sur le Maroc du mois courant, qui salue les efforts continus des autorités pour pallier structurellement les challenges sociaux du pays.

En définitive, c’est certainement la question de la réforme des retraites qui sera le prochain grand chantier social et l’occasion d’un débat national d’envergure. L’institutionnalisation du Dialogue Social en est un préalable indispensable si l’on souhaite éviter un bras de fer long et douloureux entre les forces représentants les travailleurs et leurs interlocuteurs patronaux et étatiques. Ce qui n’empêchera pas le muguet au demeurant, d’être de sortie ce 1er mai.

Zouhair Yata

