PARTAGER Festival culturel d’Assilah: Amzazi prône l’intérêt du gouvernement pour les programmes sociaux

Le gouvernement a placé l’appui aux programmes et politiques sociaux au cœur de ses priorités, en vue de renforcer le développement humain et la cohésion sociale et territoriale, a indiqué, lundi à Assilah, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi. S’exprimant à l’ouverture d’un colloque sur « La cohésion sociale et la diversité des systèmes éducatifs arabes », dans le cadre de la 41ème édition du Festival culturel international d’Assilah, M. Amzazi a indiqué que « les programmes d’appui et de protection sociale bénéficient d’un intérêt particulier des instances gouvernementales ».

Il a rappelé, à cet égard, que le Roi Mohammed VI avait appelé, dans son discours du Trône de 2018, le gouvernement et tous les acteurs concernés à une restructuration des politiques nationales en matière de protection sociale et à « donner une impulsion vigoureuse aux programmes d’appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire ».

Ceci a été concrétisé par le gouvernement à travers une panoplie de programmes visant à renforcer les services de l’enseignement, de la formation et de santé, à lutter contre les disparités sociales et territoriales, la marginalisation et la pauvreté et à préserver la cohésion sociale et familiale, a-t-il précisé.

Le ministre a, dans ce cadre, mis en avant le rôle du Fonds d’appui à la cohésion sociale qui contribue au financement des différents programmes d’appui social, notamment ceux qui portent sur la lutte contre la déperdition scolaire, et celui de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Il s’est réjoui des progrès réalisés en matière de généralisation de l’enseignement obligatoire avec un taux de 99,8% pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans et de 9% pour ceux âgés de 12 à 14 ans. Le système de cohésion sociale et de diversité du système éducatif marocain repose sur plusieurs axes, dont le programme de soutien social, le développement des activités de la vie scolaire, le développement et la diversification du modèle pédagogique, la généralisation de l’enseignement préscolaire et le lancement de l’éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap.

La cohésion sociale et la diversité au sein de l’école sont des défis qui peuvent faire l’objet d’une action arabe commune, afin d’améliorer la qualité de l’enseignement, qui se veut le baromètre du développement des peuples arabes, a-t-il poursuivi. Pour leur part, les participants ont souligné la nécessité de concilier les impératifs de l’intégration sociale et ceux de la créativité et de la mobilité, mettant en exergue le rôle de la révolution informatique actuelle dans la conception et construction des systèmes éducatifs, de façon à consolider l’intégration sociale et la diversité des systèmes éducatifs arabes.

Cette manifestation de deux jours, à laquelle ont assisté des diplomates et des chercheurs de tous les pays arabes, a abordé des questions relatives au système éducatif et enjeux de la transformation sociale dans le monde arabe, aux systèmes éducatifs et problèmes de l’identité culturelle dans les sociétés arabes, ainsi qu’aux enjeux des systèmes éducatifs arabes.

LNT avec MAP