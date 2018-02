PARTAGER 15 longs métrages en lice pour la 19e édition du FNF de Tanger

15 longs métrages sont en lice pour la 19e édition du FNF (Festival National du Film), qui aura lieu du 03 au 17 mars, à Tanger, indique le CCM ( Centre cinématographie Marocain).

Ainsi, une commission de sélection de films de long métrage (fiction et documentaire), candidats à la compétition du festival a été constituée et composée des membres suivants :

– Mohamed Gallaoui, universitaire et critique de cinéma;

– Bahaa Trabelsi, journaliste, écrivaine et scénariste;

– Mouna Layadi Benkirane, exploitante et distributrice de Films;

– Najib Refaif, journaliste et critique de cinéma;

– Tariq Khalami, représentant du Centre Cinématographique Marocain.

Cette Commission a visionné 23 films inscrits pour participer au Festival, et a décidé, au terme de ses délibérations, de retenir pour la Compétition les longs métrages suivants :

1 -« Volubilis » (fiction), de Faouzi Bensaïdi

2 -« Razzia » (fiction), de Nabil Ayouch

3 -« Burn Out » (fiction), de Nour-Eddine Lakhmari

4 -« Apatride » (fiction), de Narjiss Nejjar

5 -« Jahilia » (fiction), de Hicham Lasri

6 -« Les voix du désert » (fiction), de Daoud Aoulad Syad

7 -« Lahnech » (fiction), de Driss Mrini

8 -« Le papillon » (fiction), de Hamid Basket

9 -« Kilikis, la cité des hiboux » (fiction), d’Az Alarabe Alaoui

10 -« Le cri de l’âme » (fiction), d’Abdelilah El Jaouhary

11 -« Tarantella » (fiction), de Rabii El Jawhari

12 -« Larmes de sable » (fiction), d’Aziz Salmy

13 -« Korssa » (fiction), d’Abdellah Toukouna

14 -« House in the fields » (documentaire), de Tala Hadid

15 -« Silence des cellules » (documentaire), de Mohamed Nabil.

LNT