Sous le thème « Intensifier les PPP pour combler les lacunes en matière d’investissement dans les infrastructures », le 14e Sommet Africain sur l’Investissement dans les Infrastructures et les Partenariats Public-Privé (PPP) s’est tenu à Casablanca, du 22 au 24 octobre.

Cet événement a réuni des acteurs clés du secteur pour analyser le potentiel des PPP en tant que catalyseurs du financement et de l’innovation. L’objectif principal était d’encourager les investissements privés dans des domaines variés, tels que le transport, l’énergie, l’eau et les technologies numériques. Au cours de ce sommet, des projets PPP viables ont été présentés, avec des partages de meilleures pratiques et des discussions sur le financement sectoriel. Ce sommet a également offert une plateforme unique pour évaluer les projets d’infrastructure en Afrique, souvent confrontés à des lacunes de financement importantes.

Mahad Ahmed, Directeur d’AME Trade, a ouvert cette 14e édition en remerciant le Maroc pour son hospitalité, tout en rappelant que l’événement se déroule sous l’égide de la World Trade Organization of Africa (WTB). Il a souligné l’importance de cette plateforme pour réunir les leaders du développement des infrastructures en Afrique, favoriser l’échange de connaissances et encourager les partenariats dans des secteurs clés tels que les transports, l’énergie et la mobilité. M. Ahmed a également abordé les défis actuels, notamment la hausse des taux d’intérêt, l’inflation mondiale et les tensions géopolitiques, tout en mettant en avant les opportunités de développement infrastructurel sur le continent. Il a évoqué les financements privés et les nouveaux modèles de participation du secteur privé comme solutions pour combler les déficits financiers.

Dans cette même perspective, James Richard Bernard, directeur général adjoint de l’Autorité nationale portuaire du Liberia, a plaidé pour une adoption plus large des PPP par les gouvernements africains afin de pallier les carences en infrastructures et stimuler la croissance économique. Il a souligné l’importance des PPP, citant des réussites dans divers secteurs tels que les infrastructures, l’éducation et l’environnement, notamment avec l’exemple de la concession accordée à APM Terminals, qui a revitalisé le port de Monrovia. Cependant, M. Bernard a mis en avant les obstacles liés à l’absence de cadres réglementaires, à la stabilité politique et à la transparence. Il a appelé à des négociations basées sur l’intérêt général, favorisant la collaboration, la confiance et le renforcement des capacités institutionnelles.

Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de l’UCLG Africa, a abordé les défis majeurs auxquels les pays africains font face, en particulier dans les domaines de la gouvernance, de la législation et des projets d’investissement. Il a souligné que, bien que les cadres législatifs et politiques soient perfectibles, la volonté politique d’application reste essentielle. Se concentrant sur les villes, qui génèrent 60 % du PIB national, il a estimé qu’environ 142 milliards de dollars sont nécessaires pour leur bon fonctionnement, dont une part importante pour les investissements liés au changement climatique et à l’entretien. Il a également insisté sur l’importance d’intégrer des financements internes dans les PPP, afin de réduire la dépendance aux dettes extérieures. En outre, il a évoqué la nécessité de renforcer les cadres institutionnels et d’inclure les parties prenantes locales dans les projets pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Ce sommet s’est tenu dans un contexte particulier, alors que le Maroc se prépare à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030, un projet qui nécessitera des investissements significatifs en infrastructures. Les participants ont eu l’opportunité d’échanger sur les stratégies d’investissement et d’explorer comment les PPP peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ces projets. Cette édition a ainsi souligné l’importance des partenariats public-privé et du financement privé pour surmonter les défis d’infrastructure en Afrique, en favorisant la collaboration entre développeurs, investisseurs et entrepreneurs.

Asmaa Loudni

