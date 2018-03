PARTAGER 1400 exposants attendus à la 13ème édition du SIAM

La 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) se déroulera, comme accoutumé, à Meknès du 24 au 28 avril prochain, sous le thème « Logistique et marchés agricoles », a annoncé, mercredi, le ministère de l’Agriculture de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Les Pays-Bas seront l’invité d’honneur de cette édition

Déployé sur une superficie de 180.000 m² dont 87.000 couverts, ce salon devrait accueillir plus de 1.400 exposants issus de 67 pays et plus de 850.000 visiteurs, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le SIAM, qui compte parmi les plus grands évènements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux opérateurs du secteur agricole, est organisé autour de 9 pôles à savoir le « Pôle Régions », le « Pôle Sponsors et Institutionnels », le « Pôle International », le « Pôle Agro-fourniture », le « Pôle Nature et Vie », le « Pôle Produits », le « Pôle Produits du Terroir », le « Pôle Élevage » et le « Pôle Machinisme », a précisé la même source.

Considéré comme la « porte de l’Europe », ce pays bénéficie d’un réseau logistique de premier plan et représente l’une des places centrales du commerce européen et mondial pour les produits agricoles. Le modèle néerlandais constitue un benchmark intéressant par rapport à la thématique de cette édition.

LNT avec Map