Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Policy Center for the New South (PCNS) organise la 13e édition de sa conférence internationale annuelle, les Atlantic Dialogues, qui se tiendra du 12 au 14 décembre 2024 sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Ce rendez-vous, devenu incontournable dans l’agenda géopolitique mondial, coïncide avec le 10e anniversaire du think tank marocain.

Une conférence pluridisciplinaire et engagée

Cette édition marque un tournant avec une approche pluridisciplinaire, remplaçant les traditionnels débats centrés sur un thème unique. Les discussions exploreront les défis contemporains de l’Atlantique élargi, incluant notamment l’impact des tensions géopolitiques mondiales, les dynamiques Nord-Sud et des sujets transversaux tels que la régulation de l’intelligence artificielle, la diplomatie culturelle et les infrastructures intelligentes.

Une attention particulière sera portée à l’Initiative atlantique marocaine, une stratégie qui reflète la vision royale visant à désenclaver les économies des pays du Sahel et à les intégrer davantage à l’économie mondiale. Cet engagement fait écho aux priorités exprimées dans le discours royal à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche verte.

La tenue de cette conférence intervient à un moment charnière : un mois après les élections présidentielles aux États-Unis, le sommet du G20 à Rio de Janeiro, et dans une année électorale clé pour l’Afrique, avec pas moins de 19 scrutins. Ces événements offrent un cadre de réflexion unique pour analyser les tensions croissantes entre grandes puissances et réaffirmer la nécessité d’une gouvernance mondiale inclusive.

Le programme ADEL : une tribune pour les jeunes leaders

Fidèle à sa mission d’engager la jeunesse, le programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL) réunira une quarantaine de jeunes leaders âgés de moins de 35 ans issus de 26 nationalités. Après une formation intensive axée sur le leadership et l’innovation, ces participants contribueront activement aux discussions. Depuis sa création, le réseau ADEL a déjà intégré 400 jeunes de 70 pays, renforçant ainsi la dimension intergénérationnelle de l’événement.

La conférence accueillera des figures de renom : anciens chefs d’État, ministres, diplomates et experts de haut niveau participeront à des débats répartis entre onze séances plénières et vingt ateliers interactifs. L’événement débutera par la présentation du rapport annuel « Atlantic Currents », qui analyse les tendances majeures du bassin atlantique.

Avec cette 13e édition, les Atlantic Dialogues confirment leur rôle de plateforme clé pour comprendre les mutations de l’Atlantique élargi et promouvoir une coopération internationale durable.

Le PCNS s’affirme comme une référence dans l’analyse des relations inter-atlantiques, mobilisant une expertise diversifiée pour enrichir les discussions stratégiques. En collaboration avec des partenaires internationaux, le think tank marocain se positionne comme un moteur de la réflexion sur les enjeux de l’Atlantique Sud.

