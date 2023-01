Selon le rapport d’activités du Ministère public pour l’année 2021, le nombre des magistrats du parquet est resté presque inchangé, ce qui nécessite le recrutement d’environ mille autres magistrats et ce, pour atteindre le niveau de performance souhaitée. Selon le même rapport, une augmentation du nombre des magistrats est à même de faire baisser à des taux acceptables l’activité annuelle des magistrats du parquet (3.500 procédures par an), notant que ce déficit s’est fait encore ressentir avec la nouvelle configuration de la carte judiciaire donnant lieu à la création de nouveaux tribunaux et centres de juges résidents, et ce, pour éviter un quelconque impact négatif sur le rendement et, par ricochet, sur la sécurité judiciaire des citoyens.

Le rapport relève également que le nombre des magistrats du parquet dans les tribunaux ordinaires (1ère Instance et Cours d’appel) est resté relativement stable en 2021 avec un total de 961 magistrats contre 956 l’année précédente, notant que la moyenne des procédures effectuées par lesdits magistrats a, en revanche, augmenté d’une manière notable, passant de 6.898 procédures par an pour chaque magistrat en 2020 à 7.561 procédures en 2021, soit en moyenne 30 procédures par jour pour chaque magistrat.

La même source fait observer que l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays a favorisé une hausse du rendement général du ministère public dans tous les champs de son intervention, avec un total de procès verbaux manuscrits se chiffrant à 2.843.932 exemplaires en 2021, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2020 (2.075.233 procès verbaux).

Tout comme pour les correspondances administratives, qui sont passées de 534.868 en 2020 à 704.324 en 2021, soit une hausse de 31 %, ajoute le rapport, indiquant que cette augmentation concerne aussi les procédures d’exécution en matière répressive qui sont passées de 494.608 en 2020 à 542.243 en 2021 (+ 10 %).

Idem pour les affaires civiles et familiales qui se chiffraient en 2021 à 963.222 affaires contre 770.841 en 2020, toujours selon ce rapport qui constate ainsi une augmentation se chiffrant à plus de 192.381 affaires civiles et familiales traitées par le ministère public…

H.Z

