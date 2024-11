À l’occasion du renforcement du partenariat stratégique entre Attijariwafa bank et Bpifrance, en marge du forum d’affaires France-Maroc, M. Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué du pôle Corporate and Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur une décennie de collaboration et met en lumière les retombées pour les entreprises marocaines et françaises, les outils innovants comme Attijari Business Link, et le rôle crucial du cofinancement dans le développement économique entre les deux rives de la Méditerranée.

M. Rouissi, Attijariwafa bank et Bpifrance viennent de renforcer leur coopération, en marge du forum d’affaires France (Medef)-Maroc, (CGEM) tenu à Rabat, pouvez-vous présenter à nos lecteurs le bilan pour les entreprises marocaines, de cette relation qui dure depuis 10 ans ?

Attijariwafa bank est un Groupe bancaire et financier panafricain, engagé activement dans le soutien et l’accompagnement des opérateurs économiques pour leurs projets de développement, tant sur leurs marchés domestiques qu’à l’international. Fort de son expertise, le Groupe joue un rôle clé dans la facilitation des échanges économiques sur le Continent africain.

De son côté, Bpifrance, la banque publique d’investissement française, a pour mission, confiée par l’État français, d’accompagner les entreprises françaises dans leur développement. Elle leur fournit financement et soutien à chaque étape cruciale de leur parcours, notamment lors des phases de création, de croissance, d’innovation et d’internationalisation.

Ce partenariat, établi en juin 2014, a pour principaux objectifs de favoriser les échanges et le développement des entreprises marocaines, africaines et françaises, en créant un environnement propice à la collaboration. Il vise également à soutenir les investissements français au Maroc, permettant ainsi de renforcer les liens économiques bilatéraux. En outre, il encourage les collaborations entre entreprises marocaines et françaises opérant dans des secteurs similaires, facilitant le partage de compétences et de savoir-faire. Enfin, le partenariat promeut le cofinancement de marchés en Afrique subsaharienne, afin d’accompagner les entreprises dans leur expansion sur ce marché stratégique, source de nombreuses opportunités de croissance.

Ce partenariat renforce les liens économiques entre le Maroc et la France, en créant des opportunités de croissance et de collaboration pour les entreprises des deux rives de la Méditerranée.

À l’ère où le Maroc se focalise sur l’investissement privé, comment cette coopération incite et accompagne les entreprises à investir ? Quels sont les outils financiers de cette contribution ? Les entreprises des filières stratégiques sont-elles les seules bénéficiaires (l’industrie, l’énergie) ?

Chez Attijariwafa bank, notre mission de création de valeur pour les entreprises africaines repose sur un engagement fort à les accompagner dans leur croissance, leur expansion internationale et leur intégration dans l’économie mondiale.

Notre partenariat avec Bpifrance s’inscrit dans cette vision et joue un rôle essentiel dans la promotion des investissements euro-africains. Ce partenariat soutient la dynamique entrepreneuriale des deux rives de la Méditerranée, en particulier en faveur des jeunes, des auto-entrepreneurs et des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Il est conçu pour encourager et accompagner une nouvelle génération d’entrepreneurs, en leur offrant les moyens de réussir sur des marchés nationaux et internationaux. En tant qu’acteur panafricain, Attijariwafa bank met en œuvre diverses initiatives pour promouvoir une coopération renforcée entre le Nord et le Sud. Notre réseau régional et nos synergies avec Bpifrance facilitent l’accès et co-financement de marchés et l’accompagnement des entreprises dans toutes les étapes de leur développement.

Grâce à ce partenariat, nous favorisons également le développement de synergies et l’accompagnement ciblé des entreprises françaises au Maroc, en leur offrant des services financiers et non financiers diversifiés. Bien que nous soyons particulièrement engagés dans des filières stratégiques telles que l’énergie et l’industrie, nous soutenons également les entreprises de secteurs variés ayant identifié des opportunités d’investissement. Notre objectif étant de contribuer à l’essor économique régional en créant un écosystème propice à l’innovation, au co-développement et à la croissance durable.

Sur le plan opérationnel pouvez-vous nous présenter Attijari Business link, est-ce une plateforme de mise en relations exclusivement entre opérateurs français et marocains ? Son utilité est-elle de constituer une communauté de partage des expertises principalement ou de financement des projets d’investissements des entreprises ?

Attijariwafa bank place l’accompagnement non financier des entreprises au cœur de sa stratégie de développement durable au Maroc et en Afrique.

Dans le cadre de son partenariat avec Bpifrance, le groupe a renforcé son dispositif de soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) en lançant en 2016 la communauté Attijari Business Link, un espace digital conçu pour générer des synergies entre dirigeants d’entreprises et porteurs de projets. Ce dispositif est intégré à Euroquity, une plateforme numérique développée par Bpifrance, dont la mission est de faciliter les mises en relation professionnelles et les connexions avec des investisseurs potentiels. Cette plateforme leur permet de lever des fonds ou de nouer des partenariats commerciaux et technologiques selon leurs besoins. Euroquity figure parmi les réseaux digitaux les plus influents d’Europe, exclusivement destiné aux entreprises, investisseurs et structures d’accompagnement.

Attijari Business Link joue un rôle central dans la mise en relation, la formation et l’information des entrepreneurs, des investisseurs et des structures d’accompagnement, tout en offrant une gamme de services différenciés et de haute qualité. Cette plateforme est spécialement conçue pour les entreprises, avec des fonctionnalités permettant aux structures de toutes tailles et de tous secteurs d’augmenter leur visibilité en ligne et de tisser des liens avec des partenaires essentiels pour leur croissance. Elle permet ainsi aux entreprises de présenter leurs activités, de se connecter avec des réseaux d’accompagnement, des pôles de compétitivité, des incubateurs, des accélérateurs, des clusters, des investisseurs, des conseillers et experts de différents domaines.

Aujourd’hui, la communauté Attijari Business Link, fruit de ce partenariat et véritable pont entre l’Europe et l’Afrique, rassemble plus de 1 700 membres et génère plus de 12 000 mises en relation chaque année. En complément, Attijariwafa bank organise régulièrement des webinaires en ligne pour sa clientèle, couvrant des thématiques d’actualité et offrant des ressources supplémentaires pour soutenir leur développement.

M. Rouissi, comment le partenariat d’Attijariwafa bank et Bpifrance se fait-il par le co-financement ? Attijariwafa bank et Bpifrance financent-elles des entreprises françaises au Maroc ou en Afrique également ?

L’expérience et l’expertise de nos institutions dans l’accompagnement de projets ont renforcé notre engagement à collaborer dans le domaine du cofinancement. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure de soutenir efficacement les entreprises marocaines et françaises, en leur fournissant des ressources et des solutions adaptées à leurs besoins d’investissement, de croissance et d’innovation.

Pour les entreprises marocaines, notre partenariat avec Bpifrance ouvre des opportunités d’acquisition de participations dans des projets stratégiques. Nous accompagnons les opérateurs tout au long de leurs projets d’investissement, qu’il s’agisse de développer de nouvelles activités, d’étendre leurs opérations ou d’innover dans leur secteur. Cette approche facilite leur expansion, tant sur les marchés locaux qu’internationaux, et contribue à leur compétitivité.

En parallèle, Attijariwafa bank accompagne les entreprises françaises souhaitant s’implanter au Maroc, comme mentionné précédemment. Cet accompagnement se traduit par des conseils personnalisés et des solutions de financement adaptées. En outre, le partenariat avec Bpifrance permet d’offrir des garanties financières supplémentaires grâce à des contre-garanties, renforçant ainsi la sécurité des investissements et facilitant les démarches pour les entreprises françaises.

Enfin, nous intervenons activement dans le financement des entreprises françaises, internationales et africaines, en matière de projets d’infrastructure. À cet égard, notre présence régionale dans 15 pays africains combinée aux expertises du groupe Attijariwafa bank en termes de structuration, de financement et de syndication, nous permet d’accompagner des projets de grande envergure, contribuant ainsi au développement économique du continent.

Propos recueillis par Afifa Dassouli

