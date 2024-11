YNNA participe à la 38ᵉ édition du Salon International du Bâtiment (SIB), qui se déroule du 20 au 24 novembre 2024 au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida. Le groupe, présent depuis la première édition, utilise cette plateforme pour présenter son expertise dans le secteur de la construction.

Lors de cette édition, Super Cérame présente des formats de céramique atteignant 1m20. L’entreprise rapporte une capacité de production de 120 000 m² par jour et 27 millions de carreaux produits en 2023. Dimatit propose des solutions technologiques pour le secteur du bâtiment. Fibrociment lance des palanques en béton fibré à effet bois naturel pour les toitures et les bardages.

Depuis 1948, Ynna ne cesse de dynamiser l’économie marocaine en alliant expertise industrielle, investissements stratégiques et développement durable, confirmant sa position de leader incontesté dans les secteurs d’activité dans lesquelles nous œuvrons. La participation de YNNA au SIB depuis sa première édition reflète une vision ambitieuse et une responsabilité affirmée pour l’avenir du secteur du bâtiment. » a déclaré Sarah Kerroumi, Secrétaire Générale de YNNA.

Au-delà de la présentation de produits, YNNA organise une série d’activités visant à enrichir l’expérience des visiteurs et des professionnels. Des rencontres en face-à-face entre les équipes des filiales et les acteurs du secteur permettent d’identifier des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Super Cérame propose également un atelier sur les techniques de pose, en partenariat avec le FMC, dans le cadre des ateliers Métiers et Démonstration.

