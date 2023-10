Le Fonds monétaire international (FMI) a publié ses conclusions sur la situation économique mondiale en 2023, son « World economic Outlook », qu’il a présenté lors de la deuxième journée des Assemblées annuelles BM/FMI. Ce rapport met en lumière une reprise globale marquée par la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais caractérisée par sa lenteur et son inégalité. Malgré une résilience économique en début d’année, marquée par une reprise de l’activité économique et des progrès dans la réduction de l’inflation par rapport aux pics de l’année précédente, il est encore trop tôt pour se réjouir. L’activité économique demeure en deçà de son niveau d’avant la pandémie, en particulier dans les économies émergentes et en développement, et des disparités se creusent entre les différentes régions.

Plusieurs facteurs entravent cette reprise. Certains d’entre eux sont liés aux conséquences à long terme de la pandémie, à la guerre en Ukraine et à la croissante fragmentation géoéconomique. D’autres facteurs sont de nature cyclique, tels que les effets du resserrement de la politique monétaire nécessaire pour réduire l’inflation, le retrait du soutien budgétaire en raison de l’endettement élevé et les événements météorologiques extrêmes.

En termes de prévisions, la croissance économique mondiale devrait ralentir, passant de 3,5 % en 2022 à 3,0 % en 2023, puis à 2,9 % en 2024. Ces projections demeurent inférieures à la moyenne historique de 3,8 %, établie pour la période de 2000 à 2019. Les économies avancées devraient connaître un ralentissement, passant de 2,6 % en 2022 à 1,5 % en 2023, puis à 1,4 % en 2024, avec des disparités entre les États-Unis, qui affichent une dynamique plus forte que prévu, et la zone euro, où la croissance est plus faible que prévu. Quant aux économies émergentes et en développement, une légère décroissance est anticipée, passant de 4,1 % en 2022 à 4,0 % en 2023 et 2024, avec une révision à la baisse de 0,1 point de pourcentage en 2024, principalement en raison de la crise du secteur immobilier en Chine. À moyen terme, les prévisions de croissance mondiale à 3,1 % sont les plus faibles depuis des décennies, ce qui compromet les perspectives pour les pays d’atteindre des niveaux de vie plus élevés.

En ce qui concerne l’inflation mondiale, une tendance à la baisse est prévue, passant de 8,7 % en 2022 à 6,9 % en 2023, puis à 5,8 % en 2024. Cependant, les prévisions pour 2023 et 2024 ont été révisées à la hausse, et l’inflation ne devrait pas revenir à la cible avant 2025 dans la plupart des cas, et le FMI s’attend à un « soft landing » (une baisse graduelle) plutôt qu’une baisse rapide.

Pour ce qui est des risques, bien qu’ils soient plus équilibrés qu’il y a six mois en raison de certaines résolutions et actions des autorités financières, le FMI souligne que le bilan des risques pour la croissance mondiale reste orienté à la baisse. Des facteurs tels que la crise du secteur immobilier en Chine, l’augmentation des attentes d’inflation à court terme, les chocs climatiques et géopolitiques, ainsi que la fragmentation géoéconomique, sont autant de menaces potentielles à prendre en compte.

Le FMI insiste sur la nécessité d’une gestion prudente des politiques économiques. Il souligne que les banques centrales doivent rétablir la stabilité des prix tout en utilisant des outils politiques pour faire face aux tensions financières potentielles. De plus, il met en avant l’importance de cadres de politique monétaire efficaces et d’une communication adéquate pour maintenir des attentes stables et minimiser les coûts de désinflation. En ce qui concerne les responsables politiques budgétaires, le FMI recommande de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires, de supprimer les mesures non ciblées tout en protégeant les populations vulnérables, et de mettre en œuvre des réformes visant à réduire les obstacles structurels à la croissance, notamment en encourageant la participation sur le marché du travail. Enfin, une coordination multilatérale efficace est nécessaire pour résoudre les problèmes liés à la dette, prévenir la détresse financière, et atténuer les effets du changement climatique et accélérer la transition vers une économie plus verte.

Selim Benabdelkhalek

