Wiqaytna: Aucune donnée personnelle ne serait collectée

L’application de notification d’exposition au nouveau coronavirus (Covid-19), baptisée « Wiqaytna », ne collecte aucune donnée personnelle, a affirmé Zouheir Lakhdissi, président-directeur général de Dial Technologies, l’un des développeurs de la solution.

L’application recueille des informations de proximité relatives aux identifiants cryptés et non pas d’informations de contact, a expliqué M. Lakhdissi, lors d’un webinaire organisé récemment par l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) pour faire la lumière sur ce sujet d’actualité.

« La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a été associée dès le début du développement de l’application, soit début avril, et a donné son accord. Elle a même mis en place un comité ad-hoc pour suivre le développement de l’application et audité ce qui a été mis en place », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que dans un souci de transparence, le code source de « Wiqaytna » a été partagé avec la communauté des développeurs, « ce qui constitue une première au Maroc ».

En outre, l’application repose sur le principe du volontariat, l’utilisateur ayant le choix de la télécharger et de remonter les informations ou pas, a-t-il fait remarquer, arguant qu’aujourd’hui, « 90% des cas (de Covid-19) remontés chaque jour ont pu l’être grâce à cette application ».

Pour le DG de Dial Technologies, « Wiqaytna » a permis de digitaliser le processus de suivi de la propagation du Covid-19 et démontré largement son efficacité, puisqu’elle offre la possibilité de remonter des cas positifs et des cas contacts d’une manière précise.

De son côté, Aadel Benyoussef, Executive VP chez Excelerate Systems, une entreprise spécialisée dans la Big Data, le digital et l’intelligence artificielle, a relevé que ce genre d’application de traçage a démontré ses preuves dans près de 35 pays.

« Le cap d’un million de téléchargements a été largement dépassé au Maroc, ce qui représente 5% de la population équipée de téléphone mobile. Maintenant, il faut fournir davantage d’efforts en marketing et communication pour promouvoir l’utilité de l’application et gagner la confiance du citoyen, et aussi pour contrer les fausses informations qui circulent sur internet », a-t-il soutenu.

Le webinaire a été l’occasion pour apporter des éclaircissements sur l’utilité de l’application Wiqaytna et de sensibiliser sur son utilisation, tout en répondant aux interrogations qui ont suivi son lancement, notamment celles relatives à la protection des données personnelles.

Un sondage réalisé au cours cet événement virtuel a révélé que 86% des participants disposent désormais d’une idée précise sur la nécessité d’installer ou pas l’application. Si 46% des participants étaient favorables à l’application avant le webinaire, 42% l’ont été suite aux échanges avec les intervenants.

Par ailleurs, 72% des questionnés ont jugé que leur niveau de confiance dans l’application, du point de vue de la protection des données, est « bon » et 23% « très bon ».

Pour la question relative à l’efficacité de l’application dans la lutte contre la pandémie, 91% des sondés estiment que ce type d’application est fiable et nécessaire pour limiter la propagation du Covid-19.

LNT avec Map